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Более 20 человек погибли при наводнениях в Перу

30 января 2026 13:40
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22 человека погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести из-за масштабных наводнений в Перу. Под водой оказалась большая часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек погибли при наводнениях в Перу-2

Полностью разрушено или повреждено около 200 дорог, тысячи гектаров полей. Погибли более трех тысяч домашних животных. Из-за многочисленных оползней своих домов лишились более тысячи жителей.

Более 20 человек погибли при наводнениях в Перу-4

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Стихия оставила многие населенные пункты без воды, электричества и связи. Медики предупреждают о высоком риске инфекционных заболеваний. Из-за стихии власти объявили чрезвычайное положение в 600 районах Перу. 

# Наводнение

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