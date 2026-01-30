Более 20 человек погибли при наводнениях в Перу

22 человека погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести из-за масштабных наводнений в Перу. Под водой оказалась большая часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полностью разрушено или повреждено около 200 дорог, тысячи гектаров полей. Погибли более трех тысяч домашних животных. Из-за многочисленных оползней своих домов лишились более тысячи жителей.

Это был мой магазин. Посмотрите, я все потеряла, абсолютно все. У меня ничего нет, как видите, только одежда, которая на мне. Теперь я не могу ничего продавать, чтобы поддержать мой бизнес

Стихия оставила многие населенные пункты без воды, электричества и связи. Медики предупреждают о высоком риске инфекционных заболеваний. Из-за стихии власти объявили чрезвычайное положение в 600 районах Перу.