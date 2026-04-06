В Дагестане из-за наводнения погибли не менее 5 человек

В Дагестане продолжают ликвидировать последствия самого мощного за последние 100 лет наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось без человеческих жертв – погибли не менее 5 человек. Среди них 5-летняя девочка, которую унесло течением на трассе у поселка Мамедкала. Ребенка искали несколько дней, ее бабушка до сих пор считается пропавшей без вести. На той же дороге поток воды смыл беременную женщину и несовершеннолетнего ребенка, спасти их не удалось. Кроме того, оползень накрыл горную деревню, погибла женщина.

Причина ЧП – обильные осадки, которые не утихают с конца марта. Затопленными оказались более 2 тысяч домов и свыше 150 участков дорог. Без электричества остались 139 населенных пунктов. На трассе «Кавказ» разрушен мост, подтоплен участок железной дороги, движение закрыто по обоим путям, задержки поездов достигают 2 часов. Основная проблема сейчас не только вода, но и огромное количество мусора. К ликвидации привлечены свыше тысячи спасателей и 200 единиц техники. В общей сложности власти эвакуировали около 5 тысяч человек, из них свыше 800 детей. Людей разместили в пунктах временного укрытия. Многие жители уже возвращаются в свои дома, чтобы оценить ущерб.

Глава Республики Дагестан готовит документы для введения режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Это позволит привлечь средства из федерального бюджета на компенсации пострадавшим. Подсчитано, что только на восстановление жилья и капитальный ремонт поврежденных домов требуется более 4 миллионов российских рублей.