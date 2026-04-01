В Пакистане жертвами наводнений стали около 20 человек

В Пакистане из-за сильных ливней, идущих уже пятый день, произошли масштабные наводнения и оползни. В результате стихии погибли около 20 человек, в том числе 14 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северных провинциях, оказавшихся в эпицентре бедствия, разрушены более сотни домов – для эвакуированных жителей развернуты временные лагеря. Спасательные операции продолжаются, но их осложняют размытые или уничтоженные водой дороги. Число пострадавших приблизилось к 100, однако данные предварительные: связь есть не со всеми районами зоны бедствия. В 2025 году сезон муссонов привел в Пакистане к серьезным разрушениям и унес жизни почти тысячи человек.