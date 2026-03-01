Как в Беларуси готовятся к паводкам и чего ждать от «большой воды»? Прогноз МЧС и гидрологов

О ситуации с паводками. На данный момент обстановка на реках спокойная, но вода продолжает прибывать. Гидрологи предупреждают, что в этому году из-за большого количества снега стихия выйдет из берегов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Витебская область – бассейны рек Западной Двины и Днепра, в том числе на территории Миорского и Верхнедвинского районов. Гомельская область – Гомель, а также Гомельский и Добрушский районы. Минская область, а именно Березинский, Борисовский и Пуховичский районы. И вот кому нужно приготовиться ко встрече с большой водой в первую очередь – около 60 районов. В основном это локации в Брестской, Гомельской и Витебской областях. Есть определенные опасные участки и в минском регионе. Их тоже взяли под наблюдение. Зоны возможных подтоплений есть и в Могилевской области, но там реки пока во льду. Хотя весна все ближе, и в ближайшие дни нас ждут настоящие температурные качели. Днем – плюс и дожди, а вечером легкий минус и большой каток.

Есть лодка, есть весла. На лодке маленькие весла, а если большая лодка, то мы уже таким пользуемся. Бывает, вода идет, и это все плавает.

Светлана Хилютич живет у реки с рождения. Со временем лодка стала надувной, но вот деревянное весло всегда под рукой. Для полешука «большая вода» – часть жизни. Половодья здесь не страшатся, наоборот, считают предвестником урожайного и хорошего года, а вот паводок опасен.

Светлана Хилютич, жительница Пинска:

Когда маленькая была, воды было по окна. Каждый год топит не под порог, а сараи и огороды. Но в этом году, может, променет, не будет этого паводка. Надеемся на хорошее.

По весне чаще других выходят из берегов Сож, Днепр, Припять, Западная Двина. В 2026 году из-за обилия снега это станет прилично заметнее, в зоне риска подтоплений 60 районов страны. На Брестчину уже пришла первая серьезная оттепель – столбики термометров уверенно пошли вверх. Спасатели ежедневно мониторят обстановку. В том числе и с воздуха. Только у брестских 15 крылатых наблюдателей.

Это кадры трехгодичной давности – полноводная Припять щедро раскинулась на Полесье. Но последние несколько лет были крайне засушливыми. Часть влаги от таяния снега, а его в январе выпало на 20 % больше климатической нормы, лишь компенсирует потери, убеждены специалисты. Им вторят и местные. Дом Виктора Васильевича во время паводка наполовину уходил под воду. Правда, случалось такое последний раз много лет назад.

Пускай лежит – такая лодка! Она всю жизнь работала здесь, когда раньше паводки были страшные. Вот тогда. Были случаи, что ко мне никто не мог подойти. Сегодня лодка больше привычка, чем необходимость. Старожил спокоен: эта весна не доставит хлопот. Канал, который проходит от Пины вдоль дома, едва не пересох. Сейчас до фундамента остается около 3 метров.

Развитие паводковой ситуации в Беларуси под контролем. Ежедневно специалисты на гидропостах фиксируют уровень воды. А показатели соотносят с календарем и сравнивают с результатами многолетних наблюдений. Пока среднесуточный прирост – по несколько сантиметров. Припять «выросла» на 13.

Галина Пригодич, наблюдатель гидропоста «Лопатино»:

Два раза в день, в 8 утра и 20 вечера, я измеряю уровень воды на сваях и каждое утро подаю гидрологам сведения в Пинск. Сейчас еще немного, по три-четыре. Но со временем, у нас снега много, думаю, больше будет.

Наводнения по их размерам и приносимому ущербу делят на небольшие, большие, выдающиеся и катастрофические. Последние случались лишь трижды в истории Беларуси – в XIX и XX веках. Наводнения последних 20 лет относятся к категории небольших. За исключением паводков в 2010-м и 2013-м на Березине, Припяти, а также на реках Западная Двина, Дисна, Днепр и Горынь. Этой весной уровень воды в реках Беларуси будет зависеть сразу от нескольких факторов. Гидрологи выделяют ключевые: запасы воды в снежном покрове, количество осадков, осенне-зимнее увлажнение почвы и глубина ее промерзания, интенсивность снеготаяния. Паводки могут затронуть 159 населенных пунктов в 60 районах Беларуси.