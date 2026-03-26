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Спасатели эвакуировали около 130 человек на Канарских островах из-за мощного шторма

26 марта 2026 03:35
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Из-за мощного шторма «Тереза» спасатели эвакуировали около 130 человек на Канарских островах. В городах Пуэрто-де-ла-Крус и Ла-Оротаве объем осадков достиг 80 литров, в связи с чем там объявлен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели эвакуировали около 130 человек на Канарских островах из-за мощного шторма-2

В результате наводнения почти 2,5 тысячи домов остались без электричества. Военная аварийная часть приступила к расчистке улиц, а жителям и туристам направили экстренное предупреждение с призывом эвакуироваться в специально оборудованные центры. По данным синоптиков, шторм покинет острова в ближайшие два дня. Тем не менее власти предупреждают: почва перенасыщена влагой, из-за чего сохраняется риск оползней и новых подтоплений.

# Наводнение

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