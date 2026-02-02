В Марокко 2 человека погибли в рухнувшем из-за ливней доме

В Марокко два человека погибли под обломками дома. Он обрушился из-за сильных ливней. Еще 20 тысяч жителей эвакуированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На северо-востоке страны уже несколько дней продолжаются мощные дожди. За сутки в этом регионе зафиксировано разрушение еще двух домов. Для координации экстренных мер по обеспечению безопасности населения правительство сформировало оперативный штаб. Спасатели эвакуируют людей из затопленных кварталов с помощью тяжелой техники и надувных лодок. По последним данным, уровень воды в зоне бедствия немного снизился. Накануне он превышал один метр.