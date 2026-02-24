В Перу сильные дожди спровоцировали серию селевых потоков и внезапных наводнений

В Перу сильные дожди спровоцировали сериею селевых потоков и внезапных наводнений в регионе Арекипа. Грязевые массы сошли сразу на несколько населенных пунктов, разрушив дома, засыпав автомобили и оставив десятки семей без крова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры с места событий показывают, как потоки грязи и камней стремительно проходят по жилым улицам. Вода поднимается до колен прямо внутри домов, а жители в спешке пытаются вынести хотя бы часть вещей, пока уровень не поднялся еще выше. Региональные власти обратились к национальным министерствам с просьбой направить тяжелую технику для расчистки завалов. Также поручено провести оперативный учет пострадавших семей – часть домов признаны непригодными для проживания. Стихия накрыла регион всего через несколько дней после предыдущего шторма, который унес жизни двух человек. Власти предупреждают: сезон дождей продолжается, а риск новых сходов селей остается высоким.