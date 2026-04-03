Проливные дожди в Афганистане привели к гибели свыше 50 человек

Проливные дожди в Афганистане привели к трагическим последствиям: погибло свыше 50 человек, еще почти 90 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла крупный материальный ущерб: тысячи домов полностью разрушены, сотни километров дорог смыты, а огромные площади сельхозземель ушли под воду. В пострадавшие регионы направлены специальные группы для оказания экстренной помощи, также продолжаются работы по расчистке завалов и восстановлению доступа к отдаленным районам, которые отрезаны от внешнего мира из-за дождей.