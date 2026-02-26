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В Перу жертвами масштабных наводнений и оползней стали шесть человек

26 февраля 2026 07:03
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В Перу из-за масштабных наводнений погибли по меньшей мере шесть человек. Проливные дожди вызвали разлив рек и оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу жертвами масштабных наводнений и оползней стали шесть человек-2

В зоне бедствия оказались более 200 тысяч жителей, пострадали свыше четырех тысяч. Уничтожено или серьезно повреждено почти 500 домов, 38 больниц, 8 мостов и 45 километров дорог – и эти цифры ежедневно растут. По всей стране объявлен высшие красный уровень опасности, в пяти районах введен режим чрезвычайного положения.

# Наводнение

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