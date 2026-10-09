Прямой эфир

Новости по тегу #НАТО

В Италии 13 октября стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию
09 октября 2026 12:13

В Италии 13 октября стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию

Руководство НАТО готовится презентовать «секретную» оборонную стратегию в Варшаве 12 октября
06 октября 2026 16:46

Руководство НАТО готовится презентовать «секретную» оборонную стратегию в Варшаве 12 октября

Швеция направит в Польшу около 100 военных
06 октября 2026 14:10

Швеция направит в Польшу около 100 военных

В Латвию прибыла группа истребителей из Германии
25 сентября 2026 08:16

В Латвию прибыла группа истребителей из Германии

НАТО проводит масштабные военно-морские и воздушные учения в Северном море
22 сентября 2026 06:08

НАТО проводит масштабные военно-морские и воздушные учения в Северном море

Вливание колоссальных денег в ВПК обнулилось параличом призывных систем в ЕС
19 сентября 2026 17:00

Вливание колоссальных денег в ВПК обнулилось параличом призывных систем в ЕС

Немецким военным с белорусскими и российскими корнями закрывают путь на восточный фланг НАТО
19 сентября 2026 13:56

Немецким военным с белорусскими и российскими корнями закрывают путь на восточный фланг НАТО

В Литве впервые сбит беспилотник неустановленного типа
15 сентября 2026 14:00

В Литве впервые сбит беспилотник неустановленного типа

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны
10 сентября 2026 18:08

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны

Джон Вароли: США и другие страны НАТО являются самыми главными спонсорами киевского режима
06 сентября 2026 19:37

Джон Вароли: США и другие страны НАТО являются самыми главными спонсорами киевского режима

Чехия направит 2% ВВП на обороннные расходы в 2027 году
31 августа 2026 13:59

Чехия направит 2% ВВП на обороннные расходы в 2027 году

НАТО милитаризирует Арктику и создает там очаги напряженности – Лавров
31 августа 2026 09:28

НАТО милитаризирует Арктику и создает там очаги напряженности – Лавров