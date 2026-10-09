Подчеркивается, что в ходе учений реальные боеприпасы не применяются.
А его название более чем показательно: «Теория победы». «Победы» над кем?
Ранее Стокгольм анонсировал еще одну меру поддержки — на двухмесячный срок в Польшу будут переброшены истребители Gripen.
Помимо пилотов, туда прибыли несколько десятков техников и военнослужащих.
В маневрах участвуют свыше 30 боевых кораблей и судов обеспечения, десятки самолетов и вертолетов, а также крупный британский авианосец.
Четыре локомотива Евросоюза – ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды – не способны заполнить даже базовые вакансии.
В 45-й танковой бригаде в Литве введена система «двух уровней» допуска, которая отсеивает потенциально неблагонадежных.
Власти заявляют, что БПЛА был украинским.
Более 1 300 пользователей фитнес-приложения публиковали тренировки с американских военных объектов на Ближнем Востоке. Многие аккаунты были привязаны к реальным именам. Маршруты показывали не спортивный азарт, а географию службы.
«Страны ШОС должны объединиться и вести настоящую борьбу против терроризма».
Такая мера позволит республике соблюсти договоренности, достигнутые в рамках НАТО в 2014 году.
Альянс ставит задачу превратить территорию Арктикы в новый фронт противостояния России.
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