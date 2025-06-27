Прибалтика под чутким руководством союзников по НАТО продолжает превращаться в передовую линию противостояния с Россией. Так, в Эстонии заявили, что страна готова разместить на своей территории истребители НАТО, способные нести ядерное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны республики отметил, что подобные самолеты уже находились в стране в рамках миссии Альянса, и, по его словам, эта практика будет продолжена. Символично, что данное заявление последовало за решением Лондона закупить у США дюжину ядерных истребителей, о чем было объявлено на саммите НАТО в Гааге пару дней назад. В этой ситуации особо примечательна роль Великобритании, которая, похоже, активно возвращается на европейскую арену.

Напомним, что несмотря на Брексит, Лондон и Брюссель недавно договорились о новом формате сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Так, на фоне угроз Трампа перестать защищать ЕС в рамках НАТО Великобритания, способная обеспечивать военные поставки американского оружия в случае перебоев, вновь становится ценным союзником для стран ЕС.