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Эстония готова принять самолёты союзников по НАТО с ядерным оружием

27 июня 2025 19:57
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Прибалтика под чутким руководством союзников по НАТО продолжает превращаться в передовую линию противостояния с Россией. Так, в Эстонии заявили, что страна готова разместить на своей территории истребители НАТО, способные нести ядерное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны республики отметил, что подобные самолеты уже находились в стране в рамках миссии Альянса, и, по его словам, эта практика будет продолжена. Символично, что данное заявление последовало за решением Лондона закупить у США дюжину ядерных истребителей, о чем было объявлено на саммите НАТО в Гааге пару дней назад. В этой ситуации особо примечательна роль Великобритании, которая, похоже, активно возвращается на европейскую арену.

Напомним, что несмотря на Брексит, Лондон и Брюссель недавно договорились о новом формате сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Так, на фоне угроз Трампа перестать защищать ЕС в рамках НАТО Великобритания, способная обеспечивать военные поставки американского оружия в случае перебоев, вновь становится ценным союзником для стран ЕС.

# Международная политика # НАТО # Новости Эстонии

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