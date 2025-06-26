Польша ответит на учения «Запад-2025» масштабными маневрами на своей территории

Польша ответит на российско-белорусские учения «Запад-2025» масштабными маневрами на своей территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Варшава хочет видеть на полигонах весь военный потенциал Альянса. Известно, что министр обороны уже пригласил на учения всех членов НАТО, и их заинтересованность высока. В польских маневрах примут участие и американские военные, которые сейчас находятся в стране.