Евросоюзу, похоже, в самое ближайшее время предстоят огромные траты. А это значит, что рядовым европейским налогоплательщикам придется снова затянуть пояса, которые все больше напоминают удавки цвета хаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А дело в том, что именно европейским странам придется щедро заплатить за новую американскую авантюру. Во всяком случае, именно так сегодня пишут все мировые издания, ссылаясь на заявления Трампа. Глава Белого дома подчеркивает, что Вашингтон и НАТО договорились о поставках американских вооружений Украине. Но платить по счетам будут европейцы. При этом генсек Североатлантического альянса такую схему видит абсолютно логичной.

И вот первая кругленькая сумма – 10 миллиардов долларов. Такова стоимость первой партии, которую Вашингтон планирует продать союзникам по НАТО. Об этом пишет портал Axios и добавляет, что новое оружие европейцы могут сразу передать Киеву, а могут и оставить себе, передав Украине свои старые арсеналы.

При этом тех, кто стоит у руля европейских государств, похоже, никто не спрашивал. А предложенная схема поставок американского оружия Киеву, как пишет газета Politico со ссылкой на авторитетные источники, вызвала, мягко говоря, растерянность и замешательство среди руководства стран – членов НАТО.

При этом Североатлантический альянс заинтересован в максимальном затягивании конфликта в Украине для истощения России. Такое мнение сегодня высказали в российском МИДе. Здесь также заявили, что отрицательно относятся к новой схеме поставок вооружений Киеву, и подчеркнули: «Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире».

Как очевидно, не заинтересован в мирном диалоге и официальный Киев. Как сегодня вновь заявили в Кремле, цитата: «Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров, однако предложений от Украины до сих пор не поступало».