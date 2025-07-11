Дальнейшую помощь Киеву обещает Германия. В частности Берлин готов закупить у США дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставить их Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но военные амбиции Германии куда шире. Как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, страна стремится к лидирующей роли в НАТО. В этой связи бундесвер ждет реформа, краткое содержание которой «создать первую армию Европы». Германия собирается вернуть обязательный призыв в армию и увеличить ее численность на 80 тысяч. Кроме того, создается специальный фонд в размере 500 миллиардов евро на закупку вооружений. Столь огромные траты в Берлине оправдывают необходимостью противостоять некой российской угрозе. Однако реальная причина таких заявлений – попытка создать в НАТО альтернативный США центр. Конфликт в Украине показал полную зависимость Европы от американских поставок, а с другой – уже после победы Трампа – уязвимость НАТО к решениям, которые принимаются в Вашингтоне. Глава Белого дома, напомним, вообще угрожал распустить альянс.