Дальнейшую помощь Киеву обещает Германия. В частности Берлин готов закупить у США дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставить их Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дальнейшую помощь Киеву обещает Германия. В частности Берлин готов закупить у США дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставить их Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но военные амбиции Германии куда шире. Как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, страна стремится к лидирующей роли в НАТО. В этой связи бундесвер ждет реформа, краткое содержание которой «создать первую армию Европы».
Германия собирается вернуть обязательный призыв в армию и увеличить ее численность на 80 тысяч. Кроме того, создается специальный фонд в размере 500 миллиардов евро на закупку вооружений. Столь огромные траты в Берлине оправдывают необходимостью противостоять некой российской угрозе.
Однако реальная причина таких заявлений – попытка создать в НАТО альтернативный США центр. Конфликт в Украине показал полную зависимость Европы от американских поставок, а с другой – уже после победы Трампа – уязвимость НАТО к решениям, которые принимаются в Вашингтоне. Глава Белого дома, напомним, вообще угрожал распустить альянс.
Чтобы повысить самостоятельность и сохранить себя как организацию, НАТО нужна производственная база в Европе. Ее планируют построить к 2030 году в Германии. Но тут нужно отметить, что амбиции создать «первую армию в Европе» уже есть у другой страны – у Польши.
Это конкуренция между Варшавой и Берлином за внимание США. И если поляки делают ставку на Трампа и оборонный сектор, связанный с республиканцами, то Германия и Брюссель ориентированы на подрядчиков Демпартии Соединенных Штатов.
Однако и те, и другие выступают за милитаризацию, да и источник средств у них один и тот же – деньги европейских налогоплательщиков. Отличается только список компаний, которые будут поставлять вооружения. Самый яркий пример – противопехотные мины, которые ради закупок у США разрешили применять, выйдя из специальных конвенций.
Потому, независимо от того, кто будет у власти в Соединенных Штатах следующие 10 лет, в Европе сохранится несколько очагов милитаризации. А значит, в регионе остается и постоянная угроза применения накопленной военной силы.