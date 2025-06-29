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Отказались сидеть за одним столом с Зеленским. Что происходило на саммите НАТО – итоги

29 июня 2025 17:02
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На неделе в Гааге прошел саммит НАТО, который, судя по всему, затевался ради одного человека. И нет, это не Зеленский, как было в прошлые годы. Ныне это Президент США, который задвинул проблемы Украины и ее лидера в прямом смысле на задний план. На саммите НАТО лидера Незалежной не пустили в первый ряд и даже отказались сидеть с ним за одним столом. 

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО.

Так прокомментировал минимальное присутствие Зеленского на встрече и, соответственно, украинской темы премьер Венгрии. Сейчас главное, что заботит Альянс и страшит даже больше Путина, – нынешняя администрация Белого дома, которая грозилась выйти из НАТО, громко хлопнув дверью. 

Трамп считает, что Европа слишком мало платит за свою безопасность и добивался повышения отчислений в общий бюджет. Формально этого удалось достичь. По итогам саммита страны НАТО договорились повысить расходы на оборонку до 5 %. Но все получили как бы рассрочку. Повышение будет постепенным, до 2035 года. А там, глядишь, и все долги спишут. В целом понятно, почему Трамп так настаивал, чтобы Европа раскошелилась. Конечно, тут дело не в справедливости, мол, Америка платит больше всех. Скорее, это холодный расчет. За эти деньги Европа будет обеспечивать работой американский ВПК. По данным постпреда США при Альянсе, в прошлом году союзники по НАТО закупили оружия у Вашингтона на 21 миллиард долларов. Трамп просто повышает ставки. 

Отказались сидеть за одним столом с Зеленским. Что происходило на саммите НАТО – итоги-2

Но, похоже, генсек НАТО был готов пообещать что угодно и кому угодно, лишь бы не лишиться должности и американской поддержки. А потому и рассыпался в комплиментах перед Трампом и даже назвал его Daddy – папочкой. Журналисты уличили Рютте в неприкрытой лести, над чем подтрунивали и журналисты, и даже сам Трамп. 

Марк Рютте, генсек НАТО, он ваш друг? Он уже называл вас папочкой. Считаете ли вы своих союзников по НАТО кем-то вроде детей?
Нет, я ему нравлюсь, думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и сильно шлепну его. Хорошо? Он так и сказал. Он сказал это очень ласково: папочка, ты мой папа. 

Возможно, это и было бы смешно, если не было бы так грустно. Ведь НАТО решает вопросы безопасности от Европы до Северной Америки, и не только. А мы наблюдаем обмен шуточками. Ну, как-то несерьезно.

Хотя в мире из года в год не становится спокойнее, и новые конфликты разгораются, в том числе стараниями НАТО. Та же ситуация в Украине. А, между прочим, она требует разрешения, и страны Альянса напрямую влияют на положение дел на фронте, поставляя Украине оружие, деньги и технологии. То есть больше топят за войну, а не за мир, но выставляют ситуацию в ином свете. 

К примеру, обвиняют Беларусь и Россию в подготовке к агрессии против западных стран. Об этом в Минске высказался Владимир Путин. Он отметил, что оборонные расходы РФ никак не связаны с Европой, а еще заявил, что готов к третьему раунду переговоров с Киевом.

# НАТО # Владимир Зеленский # Дональд Трамп # Марк Рютте

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