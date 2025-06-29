Отказались сидеть за одним столом с Зеленским. Что происходило на саммите НАТО – итоги

На неделе в Гааге прошел саммит НАТО, который, судя по всему, затевался ради одного человека. И нет, это не Зеленский, как было в прошлые годы. Ныне это Президент США, который задвинул проблемы Украины и ее лидера в прямом смысле на задний план. На саммите НАТО лидера Незалежной не пустили в первый ряд и даже отказались сидеть с ним за одним столом.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО.

Так прокомментировал минимальное присутствие Зеленского на встрече и, соответственно, украинской темы премьер Венгрии. Сейчас главное, что заботит Альянс и страшит даже больше Путина, – нынешняя администрация Белого дома, которая грозилась выйти из НАТО, громко хлопнув дверью.

Трамп считает, что Европа слишком мало платит за свою безопасность и добивался повышения отчислений в общий бюджет. Формально этого удалось достичь. По итогам саммита страны НАТО договорились повысить расходы на оборонку до 5 %. Но все получили как бы рассрочку. Повышение будет постепенным, до 2035 года. А там, глядишь, и все долги спишут. В целом понятно, почему Трамп так настаивал, чтобы Европа раскошелилась. Конечно, тут дело не в справедливости, мол, Америка платит больше всех. Скорее, это холодный расчет. За эти деньги Европа будет обеспечивать работой американский ВПК. По данным постпреда США при Альянсе, в прошлом году союзники по НАТО закупили оружия у Вашингтона на 21 миллиард долларов. Трамп просто повышает ставки.