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США и Норвегия начнут производить боеприпасы в Литве

26 июня 2025 06:37
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Европа продолжает вооружаться. Так, США и Норвегия начнут производить боеприпасы в Литве. Соответствующий меморандум предполагает строительство оружейного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Норвегия начнут производить боеприпасы в Литве-2

Известно, что производство будет выпускать боеприпасы калибра от 20 до 50 миллиметров. По словам литовского премьера, расширение военпрома в Прибалтике будет иметь решающее значение не только для Вильнюса, но и для союзников по НАТО, а также Украины. Однако? чтобы иметь возможность делиться оружием со всеми, придется увеличивать инвестиции. Расходы, очевидно, лягут на литовских налогоплательщиков.

# НАТО

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