Европа продолжает вооружаться. Так, США и Норвегия начнут производить боеприпасы в Литве. Соответствующий меморандум предполагает строительство оружейного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа продолжает вооружаться. Так, США и Норвегия начнут производить боеприпасы в Литве. Соответствующий меморандум предполагает строительство оружейного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что производство будет выпускать боеприпасы калибра от 20 до 50 миллиметров. По словам литовского премьера, расширение военпрома в Прибалтике будет иметь решающее значение не только для Вильнюса, но и для союзников по НАТО, а также Украины. Однако? чтобы иметь возможность делиться оружием со всеми, придется увеличивать инвестиции. Расходы, очевидно, лягут на литовских налогоплательщиков.