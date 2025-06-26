США и Норвегия начнут производить боеприпасы в Литве

Известно, что производство будет выпускать боеприпасы калибра от 20 до 50 миллиметров. По словам литовского премьера, расширение военпрома в Прибалтике будет иметь решающее значение не только для Вильнюса, но и для союзников по НАТО, а также Украины. Однако? чтобы иметь возможность делиться оружием со всеми, придется увеличивать инвестиции. Расходы, очевидно, лягут на литовских налогоплательщиков.