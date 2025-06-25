Как в Гааге прошёл саммит НАТО? Заявления политиков

Завершившийся в Гааге саммит НАТО оставил после себя больше вопросов, чем ответов, обнажив глубокие трещины в трансатлантическом единстве и реальное отношение участников к Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя по итогам встречи лидеры согласились продолжить финансирование Киева, в итоговом коммюнике нет даже намека на перспективу членства страны в Альянсе.

Серьезные разногласия возникли и при утверждении расходов на оборону. Многих европейских лидеров шокировало предложение расширить финансирование на военные нужды до 5 % от ВВП.

Отметим, не все в состоянии выделить в этих целях даже 3 %. Однако Дональд Трамп озвучил аргумент, против которого участники саммита пойти не смогли. Он заявил, что страны, которые не выделят на оборону 5 % от ВВП к 2035-му, не смогут рассчитывать на поддержку США в случае нападения.