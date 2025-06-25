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Как в Гааге прошёл саммит НАТО? Заявления политиков

25 июня 2025 14:42
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Завершившийся в Гааге саммит НАТО оставил после себя больше вопросов, чем ответов, обнажив глубокие трещины в трансатлантическом единстве и реальное отношение участников к Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя по итогам встречи лидеры согласились продолжить финансирование Киева, в итоговом коммюнике нет даже намека на перспективу членства страны в Альянсе. 

Серьезные разногласия возникли и при утверждении расходов на оборону. Многих европейских лидеров шокировало предложение расширить финансирование на военные нужды до 5 % от ВВП.

Отметим, не все в состоянии выделить в этих целях даже 3 %. Однако Дональд Трамп озвучил аргумент, против которого участники саммита пойти не смогли. Он заявил, что страны, которые не выделят на оборону 5 % от ВВП к 2035-му, не смогут рассчитывать на поддержку США в случае нападения. 

Как в Гааге прошёл саммит НАТО? Заявления политиков-2

Фридрих Мерц, канцлер Германии:
Союзники по НАТО увеличат расходы на оборону, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет для безопасности Европы, а не для того, чтобы заслужить расположение кого-либо.

Как в Гааге прошёл саммит НАТО? Заявления политиков-4

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
НАТО не имеет никакого отношения к Украине. Страна не является членом НАТО, как и Россия, и моя задача – сохранить все как есть.

Александр Стубб, президент Финляндии:
Поймите, что время западного доминирования прошло. Мы движемся к миру, который более транзакционный, многополярный и беспорядочный.

Что касается риторики НАТО в отношении России – в итоговом заявлении она заметно смягчена, что также может свидетельствовать о стремлении избежать дальнейшей эскалации напряженности и, возможно, является частью стратегии «умиротворения» Трампа. 

# Международная политика # Александр Стубб # НАТО # Виктор Орбан # Фридрих Мерц

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