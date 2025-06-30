Прямой эфир

В Париже прошла акция протеста с требованием выхода Франции из Евросоюза и НАТО

30 июня 2025 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Париже прошла акция протеста с требованием покинуть НАТО, Евросоюз и прекратить помощь Украине. Несколько сотен митингующих собрались на площади Пале-Рояль, напротив Лувра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Организатором акции выступил Флориан Филиппо, основатель оппозиционной партии «Патриоты». По его словам, французы вышли на улицы, чтобы защитить мир и потребовать освобождения Франции от милитаристского бремени ЕС и НАТО. Некоторые из митингующих помимо французского флага вышли на акцию вместе с российским триколором. Демонстранты выкрикивали лозунги и держали плакаты с надписями «Мы не хотим погибать за Украину». В конце концов на площади было разорвано знамя Евросоюза.

В Париже прошла акция протеста с требованием выхода Франции из Евросоюза и НАТО-2

Франция не должна участвовать в чужих войнах. Наша страна должна разорвать свои цепи, должна выйти из ЕС и НАТО. НАТО – это преступная организация, которая дорого нам обходится.

Напомним, Франция оказывает Украине значительную военную помощь. По данным Министерства обороны, только за три года конфликта Париж предоставил Киеву военной техники на сумму более 2,5 миллиарда евро.

# Протесты # франция # НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Аномальная жара накрыла Западную Европу
30 июня 2025 13:44

Аномальная жара накрыла Западную Европу

Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк
30 июня 2025 13:26

Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк

Mundo: ВСУ возводят укрепления в зоне ЧАЭС
30 июня 2025 13:11

Mundo: ВСУ возводят укрепления в зоне ЧАЭС