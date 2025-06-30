В Париже прошла акция протеста с требованием покинуть НАТО, Евросоюз и прекратить помощь Украине. Несколько сотен митингующих собрались на площади Пале-Рояль, напротив Лувра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатором акции выступил Флориан Филиппо, основатель оппозиционной партии «Патриоты». По его словам, французы вышли на улицы, чтобы защитить мир и потребовать освобождения Франции от милитаристского бремени ЕС и НАТО. Некоторые из митингующих помимо французского флага вышли на акцию вместе с российским триколором. Демонстранты выкрикивали лозунги и держали плакаты с надписями «Мы не хотим погибать за Украину». В конце концов на площади было разорвано знамя Евросоюза.