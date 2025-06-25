Эксперт: многие страны НАТО примут повышение расходов на оборону до 5%, чтобы Трамп был доволен
К Нидерландам в последние дни приковано не меньше внимания, чем к Ближнему Востоку. Здесь 25 июня завершился саммит НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к нему велась долго и упорно, а вот сам форум прошел молниеносно, обнажив глубокие трещины в трансатлантическом единстве. В СМИ встречу лидеров 32 стран Альянса уже окрестили саммитом «имени Трампа», а отношения США и Украины на полях форума сравнили с игрой в кошки-мышки.
Так, вопреки слухам, Трамп и Зеленский все-таки встретились. Однако их разговор, судя по всему, не сулит Украине позитивных новостей. Есть предположения, что Трамп намерен прекратить поставки оружия Киеву. На это он намекнул в своей пресс-конференции. Американский лидер также выразил намерение провести переговоры и с президентом России.
Но это не единственный удар для Зеленского. По итогам встречи участники НАТО согласились продолжить финансирование Киева. Но пассаж о «необратимости» пути Украины в НАТО теперь полностью исчез из итогового документа. Вероятно, Европа уже не очень настроена ввязываться в конфликт.
Как в Гааге прошел саммит НАТО? Заявления политиков.
В итоговой декларации саммита союзники по НАТО определили новую цель – к 2035 году нарастить расходы на оборону до 5 % ВВП. Причем далеко не все в состоянии выделить в этих целях даже 3 %, тем не менее никто не проголосовал против.
Свен Бископ, директор программы «Европа в мире» Королевского института международных отношений Эгмонт (Бельгия):
Я думаю, что многие другие на самом деле считают, что это недостижимая цифра, но они будут притворяться. Многие государства примут это, чтобы глава США был доволен. А к тому времени, как им снова придется обсуждать оборону, срок полномочий Трампа закончится.
Что касается риторики НАТО в отношении России, в итоговом заявлении она заметно смягчена, что также может свидетельствовать о стремлении избежать дальнейшей эскалации напряженности. И, возможно, является частью стратегии «умиротворения» Трампа.