Генсек НАТО призвал увеличивать расходы Альянса на оборону из-за угрозы России
Смена акцентов и громкие скандалы: саммит НАТО в Гааге уже наделал много шума в прессе. Во время так называемого «семейного фото» Дональд Трамп и Владимир Зеленский оказались, что называется, на разных берегах, и это не случайность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналисты сразу подметили: в североатлантической семье разлад, а позже выяснили, что американский лидер вообще намерен избегать гостя из Украины на протяжении всего саммита. Организаторы встречи прикладывают все усилия, чтобы политики не пересекались.
Зеленский не скрывает разочарования. Он не участвует в официальной программе – некоторые лидеры попросту отказались сидеть с ним за одним столом. Кроме того, акценты с Киева сильно сместила ситуация на Ближнем Востоке. О том, что саммит будет напряженным, стало ясно еще накануне. Яблоком раздора стал призыв главы военно-политического блока нарастить траты на оборону до 5 % ВВП. Вопреки здравому смыслу, аргументы используют все те же – эфемерная угроза со стороны России.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
Страны должны найти деньги. Это нелегко. Это политические решения. Я полностью это признаю. Но учитывая угрозу со стороны России, учитывая ситуацию с международной безопасностью, альтернативы нет. Мы должны это сделать, правда.
Свое видение Рютте пытался навязать всем 32 странам НАТО без исключения. Но проект так и останется только на бумаге. Самый ярый противник этой инициативы – Испания, которая искренне не понимает, зачем выбрасывать такие средства на ветер. Страх перед российской агрессией сильно преувеличен, показывают данные опросов.