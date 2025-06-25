Генсек НАТО призвал увеличивать расходы Альянса на оборону из-за угрозы России

Смена акцентов и громкие скандалы: саммит НАТО в Гааге уже наделал много шума в прессе. Во время так называемого «семейного фото» Дональд Трамп и Владимир Зеленский оказались, что называется, на разных берегах, и это не случайность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты сразу подметили: в североатлантической семье разлад, а позже выяснили, что американский лидер вообще намерен избегать гостя из Украины на протяжении всего саммита. Организаторы встречи прикладывают все усилия, чтобы политики не пересекались.