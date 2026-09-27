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Новости по тегу #Наталья Сахарчук

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД
27 сентября 2026 18:00

Почему Threads – угроза безопасности и за какие посты грозит ответственность? Объяснили в МВД

Автора фейка нашли. В МВД опровергли информацию об «огромных очередях» у МРЭО в Барановичах
20 июля 2026 19:44

Автора фейка нашли. В МВД опровергли информацию об «огромных очередях» у МРЭО в Барановичах

Если к вам прилетит дрон – не удивляйтесь! Как сотрудники контролируют безопасность в летний период на пляжах
15 августа 2025 15:49

Если к вам прилетит дрон – не удивляйтесь! Как сотрудники контролируют безопасность в летний период на пляжах

При мониторинге интернет-ресурсов МВД выявило более 200 вечеринок с участием несовершеннолетних
15 августа 2025 15:23

При мониторинге интернет-ресурсов МВД выявило более 200 вечеринок с участием несовершеннолетних

Наталья Сахарчук прокомментировала изменения в ПДД после подписания указа Президента
14 августа 2025 14:49

Наталья Сахарчук прокомментировала изменения в ПДД после подписания указа Президента

«Развод с китайским акцентом». Эксклюзив от депутата Мингорсовета о новом виде мошенничества
31 января 2025 16:44

«Развод с китайским акцентом». Эксклюзив от депутата Мингорсовета о новом виде мошенничества

«Каждый делегат будет принимать участие в глобальных решениях». Пресс-секретарь МВД Беларуси о важности ВНС
25 апреля 2024 10:08

«Каждый делегат будет принимать участие в глобальных решениях». Пресс-секретарь МВД Беларуси о важности ВНС

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД
28 декабря 2023 19:58

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД

«Захотел купить новый телефон». Какие типичные оправдания детей, которых задержали за сбыт запрещённых веществ?
14 февраля 2023 16:54

«Захотел купить новый телефон». Какие типичные оправдания детей, которых задержали за сбыт запрещённых веществ?

Большинство каналов сбыта наркотиков – из России. А сколько «живёт» один наркокурьер?
14 февраля 2023 16:41

Большинство каналов сбыта наркотиков – из России. А сколько «живёт» один наркокурьер?

Проводят стрим с заключёнными за распространение. Вот как сегодня организуют профилактику наркооборота
14 февраля 2023 16:32

Проводят стрим с заключёнными за распространение. Вот как сегодня организуют профилактику наркооборота

Хорошие мальчики из обеспеченной семьи. Почему такие дети чаще становятся наркокурьерами?
14 февраля 2023 16:21

Хорошие мальчики из обеспеченной семьи. Почему такие дети чаще становятся наркокурьерами?