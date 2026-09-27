Новости по тегу #Наталья Сахарчук

«У нас были неоднократно выявлены в ходе мониторинга такие посты, за которые люди понесли административную ответственность».
«И мы нашли человека, который распространяет эту информацию. Он находится далеко за границей. Я же сказала, что мы найдем любого и каждого».
Сотрудники милиции в летний период ведут усиленный контроль за охраной общественного порядка, особенно в зоне отдыха граждан.
Сотрудники столичной милиции для контроля за оперативной обстановкой в Минске ведут непрерывный мониторинг интернета. Особое внимание уделяют фото и видеоматериалам с вечеринок на квартирах.
В Беларуси обновили правила дорожного движения. Изменения корректируют ряд норм, но основные новшества коснулись велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности.
В период новогодних, государственных праздников, конечно же, в электоральный период вопрос безопасности становится особенно актуальным. Милиция как надежный страж порядка готова обеспечить спокойствие и защиту для всех. Об и не только поговорили с гостьей.
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