Большинство каналов сбыта наркотиков – из России. А сколько «живёт» один наркокурьер?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Перекрыли достаточно много каналов, путем которых поступали в Беларусь наркотики. Откуда эти каналы? Откуда к нам приезжают?

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Большинство из всех каналов, нашей службой выявленных, с территории Российской Федерации, потому что у нас за изготовление в лабораториях предусмотрена ответственность 20 лет лишения свободы. Конечно же, никто не рискует. Благодаря нашему законодательству, все стараются уехать в другие страны, поскольку там более мягкое законодательство. В свое время мы правильно сделали, что его ужесточили. Было очень много споров, но это показывает, что тот шаг, который был предпринят, приносит свои плоды, он правильный. Касаемо родителей, хотел бы отметить, что с каждым задержанным лицом мы разговариваем, мы узнаем причины и условия, которые способствовали, почему несовершеннолетний решил, с чем это связано, какая у него семья. Исходя из этого, мы проводим анализ и разрабатываем с Министерством образования. Мы идем в эти учреждения и видим, что многие родители, придя на родительские собрания… Доводим им информацию. У их не хватаем на сегодня из-за работы времени на общение со своими детьми, и мы их призываем, чтобы они общались, смотрели гаджеты своих детей. Юлия Бешанова:

Но не каждый подросток даст телефон посмотреть. 16-17 лет – период, когда далеко не каждый ребенок даст телефон родителям.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Так речь и идет про доверительные отношения в семье. Все элементарно и просто. Я уверена, что если у тебя с ребенком хорошие отношения, если он тебе доверяет, то он не будет прятать от вас телефон. Самое главное – смотрите на поведение своего ребенка. Если у него появляются какие-то лишние деньги, новые дорогие вещи, стоит задуматься, если он куда-то исчезает вечером, непонятно где и с кем проводит время. Это все элементарно. Это все предпосылки к тому, что ваш ребенок занимается чем-то не тем.