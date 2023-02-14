Большинство каналов сбыта наркотиков – из России. А сколько «живёт» один наркокурьер?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Перекрыли достаточно много каналов, путем которых поступали в Беларусь наркотики. Откуда эти каналы? Откуда к нам приезжают?
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Большинство из всех каналов, нашей службой выявленных, с территории Российской Федерации, потому что у нас за изготовление в лабораториях предусмотрена ответственность 20 лет лишения свободы. Конечно же, никто не рискует. Благодаря нашему законодательству, все стараются уехать в другие страны, поскольку там более мягкое законодательство. В свое время мы правильно сделали, что его ужесточили. Было очень много споров, но это показывает, что тот шаг, который был предпринят, приносит свои плоды, он правильный. Касаемо родителей, хотел бы отметить, что с каждым задержанным лицом мы разговариваем, мы узнаем причины и условия, которые способствовали, почему несовершеннолетний решил, с чем это связано, какая у него семья. Исходя из этого, мы проводим анализ и разрабатываем с Министерством образования. Мы идем в эти учреждения и видим, что многие родители, придя на родительские собрания… Доводим им информацию. У их не хватаем на сегодня из-за работы времени на общение со своими детьми, и мы их призываем, чтобы они общались, смотрели гаджеты своих детей.
Юлия Бешанова:
Но не каждый подросток даст телефон посмотреть. 16-17 лет – период, когда далеко не каждый ребенок даст телефон родителям.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Так речь и идет про доверительные отношения в семье. Все элементарно и просто. Я уверена, что если у тебя с ребенком хорошие отношения, если он тебе доверяет, то он не будет прятать от вас телефон. Самое главное – смотрите на поведение своего ребенка. Если у него появляются какие-то лишние деньги, новые дорогие вещи, стоит задуматься, если он куда-то исчезает вечером, непонятно где и с кем проводит время. Это все элементарно. Это все предпосылки к тому, что ваш ребенок занимается чем-то не тем.
Юлия Бешанова:
Как быстро этих наркокурьеров вычисляют? Наталья говорила, что это может быть 1-2 закладки. Как долго живет на воле?
Олег Сильвестрович:
Наталья действительно права. Бывают такие случаи, что задерживают при первой же закладке. Бывают случаи, что кому-то удается поработать две недели, месяц, кому-то 3-6 месяцев. Но ответственность настигает преступника. Хотел бы обратить внимание молодых людей, что на самом деле те деньги, которые им предлагают, не успевают их заработать и потратить. Наркомаркету выгодно, почему они и используют несовершеннолетних, потому что они начинают им задерживать так называемую зарплату. Они понимают, что его жизнь, когда он распространяет наркотики, скоротечна. Используют методы и способы шантажа. Ребенка просят при трудоустройстве направить им документ. Они просят паспорт или залог внести деньгами за свой наркотик. То есть в любом случае наркомаркет себя страхует, не проигрывает. А есть еще второй способ, в последнее время они начали использовать та называемых спортиков. Наркомаркет нанимает молодых людей.
Юлия Бешанова:
Целая сеть.
Олег Сильвестрович:
Да, это действительно целая сеть. Один развитый магазин по количеству участников может по количеству участников составлять организованную преступную группу, куда может входить до 250 или больше участников. И мы такими группами занимаемся, выявляем.
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