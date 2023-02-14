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Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков

14 февраля 2023 16:11
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.

Почему наркотиков меньше не становится и сколько наркомаркетов закрыли? Статистика от МВД – подробности здесь.

Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков-1

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
За сбыт наркотиков в Республике Беларусь предусмотрена ответственность от 6 до 15 лет. Если по части четвертой действия лица будут квалифицироваться, то ответственность увеличивается еще на 5 лет.

Юлия Бешанова, ведущая:
Давайте сразу поясним, что это за статья.

Олег Сильвестрович:
Это незаконный оборот наркотиков. По частям второй и третьей ответственность предусмотрена от 6 до 15 лет, по четвертой части ответственность достигает до 20 лет лишения свободы.

Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков-4

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Только вдуматься в эти цифры. 15-20 лет. За что? За то, что просто захотеть заработать деньги, сделать закладку. А на сегодня у нас задерживаются несовершеннолетние на первой и второй закладке, то есть он не успел поработать на наркомаркет, как его задержали сотрудники милиции. Теперь вдумайтесь: из-за одной закладки потерять 10, 15, 20 лет жизни. Это страшно.

Сесть в тюрьму в 16, а выйти в 36. Все, вся жизнь прошла, все детство потерялось, все самое интересное в этой жизни прошлом мимо тебя.

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# Закон # общество # Олег Сильвестрович # Юлия Бешанова # Наталья Сахарчук # Фотофакт

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