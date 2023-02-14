Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков

Почему наркотиков меньше не становится и сколько наркомаркетов закрыли? Статистика от МВД – подробности здесь.

Новости Беларуси. В студии программы « Постскриптум » Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

За сбыт наркотиков в Республике Беларусь предусмотрена ответственность от 6 до 15 лет. Если по части четвертой действия лица будут квалифицироваться, то ответственность увеличивается еще на 5 лет.

Юлия Бешанова, ведущая:

Давайте сразу поясним, что это за статья.

Олег Сильвестрович:

Это незаконный оборот наркотиков. По частям второй и третьей ответственность предусмотрена от 6 до 15 лет, по четвертой части ответственность достигает до 20 лет лишения свободы.