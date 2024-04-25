«Каждый делегат будет принимать участие в глобальных решениях». Пресс-секретарь МВД Беларуси о важности ВНС

Одно из самых важных событий жизни нашего общества происходит в эти дни. В Минске второй день работает VII Всебелорусское народное собрание. Напомним, в этом году оно впервые проходит в новом статусе, который закреплен поправками в Конституцию 2022 года. Делегаты от всех регионов страны, от гражданского общества, от местных Советов разного уровня сегодня решают, какой будет Беларусь, каким станет завтра всего белорусского народа. Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Сахарчук, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь, делегат VII Всебелорусского народного собрания.
Александр Меженный, ведущий:
Время выбрало нас. Каково это: стать делегатом ВНС?
Наталья Сахарчук, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Для меня это большая честь – являться делегатом Всебелорусского народного собрания. Это не только большая честь, но еще и большая ответственность. Каждый присутствующий из нас делегат будет принимать участие в глобальных решениях, которые в дальнейшем будут сказываться на развитии нашей страны. Решения будут обязательны для их выполнения. Важно, что в этом году впервые собрание выступает в новом конституционном статусе, что дает ему право законотворчества. То есть оно может выступать с законодательной инициативой, в том числе вносить новые изменения в жизнь современного государства, общества.
Александр Меженный:
В рамках ВНС женский голос важен. Расскажите о вашем отношении к этому.
Наталья Сахарчук:
Сегодня, по-моему, у нас нет различия: мужчина или женщина в части принятия важного решения, особенно что касается государственной политики, развития государства. Неважно, в какой сфере сейчас работает женщина. Женщина – это патриот своей страны.
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