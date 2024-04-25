«Каждый делегат будет принимать участие в глобальных решениях». Пресс-секретарь МВД Беларуси о важности ВНС

Одно из самых важных событий жизни нашего общества происходит в эти дни. В Минске второй день работает VII Всебелорусское народное собрание. Напомним, в этом году оно впервые проходит в новом статусе, который закреплен поправками в Конституцию 2022 года. Делегаты от всех регионов страны, от гражданского общества, от местных Советов разного уровня сегодня решают, какой будет Беларусь, каким станет завтра всего белорусского народа. Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Сахарчук, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь, делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Александр Меженный, ведущий:

Время выбрало нас. Каково это: стать делегатом ВНС?