Почему наркотиков меньше не становится и сколько наркомаркетов закрыли? Статистика от МВД

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, наверное, у всех на слуху, тем не менее она не теряет свою актуальность. Это наркотики. Какие итоги по борьбе с наркопреступностью в прошлом году? Какие новые тенденции вы заметили? Что происходит?

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

В настоящее время мы констатируем, что с 2014 года отмечается снижение совершаемых наркопреступлений. В то же время мы видим, что количество несовершеннолетних, которые были нами задержаны, незначительно, но уменьшается. Хотелось бы отметить положительные результаты МВД. Нам удалось добиться положительных успехов во взаимодействии со всеми государственными органами, в уменьшении количества смертельных передозировок, в уменьшении количества лиц, обратившихся с отравлением наркотиками. Но хотел бы отметить, что наркоугроза в настоящее время по-прежнему сохраняется.

Юлия Бешанова:

То есть наркотиков меньше не становится? Олег Сильвестрович:

Наркотиков меньше не становится. В МВД по-прежнему акценты делаются на установление сбытчиков наркотиков, которые могут вовлекать и вовлекают большое количество граждан нашей страны. В связи с этим мы делаем упор на их задержание. Естественно, констатирую, что на 160 сбытчиков больше задержано. По каким факторам еще может быть наркоугроза? Мы выявили больше каналов поступления наркотиков на территории нашей страны, была больше пресечена деятельность интернет-магазинов. Мы считаем, что деятельность интернет-магазинов пресечена только в том случае, если мы задержали организаторов этих магазинов, в целом их аккаунты в интернете пропали и перестали действовать. Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков – читайте далее. Олег Сильвестрович:

По количеству организованных групп мы в прошлом году сработали намного лучше. И хотел бы отметить, что всеми заинтересованными была проведена работа весьма успешно, потому что можно отметить уменьшение смертельных передозировок практически наполовину. Мы тоже делаем акцент на определенных видах наркотиков, потому что смотрим, что метадон вызывает порядка 80 % смертей в Беларуси. Тяжелый наркотик, естественно, акцент на него в том числе делаем.