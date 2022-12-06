«Обмен цифровыми следами». Что это и как правоохранители разных стран помогают друг другу?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Вся эта ситуация напоминает игру в кошки-мышки. Они придумывают новые сценарии, вы придумываете, как их раскусить. Насколько подразделения по борьбе с киберпреступностью сейчас оснащены всем необходимым, технически в первую очередь, кадрами, чтобы эту игру играть на опережение?
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Этот процесс постоянен. Безусловно, есть определенные программно-аппаратные комплексы одни из самых передовых и лучших не только для нашей страны, а которые используют наши коллеги по всему миру. Обучением личного состава мы занимаемся постоянно, потому что как только мы где-то станем почивать на наших лаврах и радоваться заслугам, мы потеряем, как говорится, оперативный нюх. Поэтому самообразование постоянно, развитие постоянно и, безусловно, взаимодействие с нашими ближайшими коллегами, прежде всего страны СНГ, независимо от той ситуации, которая происходит политическая и экономическая, мы все равно взаимодействуем с правоохранительными органами других государств.
Юлия Бешанова:
Как-то в интервью заместитель министра МВД сказал, что по примеру нашей страны выстраивают в других странах систему. Какие-то секретные наработки, если вы о них можете говорить, у нас есть? Чем мы делимся с нашими соседями-коллегами?
Андрей Ковалев:
Прежде всего, это тот наработанный опыт, это тактика и методика выявления и раскрытия, потому что нужно понимать, что любое киберпреступление и мошенничество посредством Сети весьма латентно. Многие люди не заявляют о том, что в отношении них совершено преступление. Не развели, не вывели на модель поведения, не позвонили, не сообщили. Некоторые говорят: это неважно, считают, что не нужно, кто-то наоборот, звонит и говорит, что я для сведения передаю такую-то информацию. Сегодня нужно понимать, что любое преступление, любой человек, как я уже говорил, если его в Сети нет – значит его нет. Любое преступление оставляет цифровые следы, которые, безусловно, мы не первый год накапливаем. Накопили, успешно анализируем и ими делимся. Поэтому, прежде всего то, о чем говорил заместитель министра – это обмен оперативно-технической информацией некритической, обмен цифровыми следами и их аналитикой. Потому что, еще раз говорю, любое преступление оставляет свои следы.
Юлия Бешанова:
То есть анонимность в Сети, двухступенчатая защита – это все миф?
Андрей Ковалев:
Это миф.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Потому что интернет помнит все, правильно?
Андрей Ковалев:
Правильно.
Наталья Сахарчук:
Мне всегда так говорили: запомните, интернет помнит все, даже если вы потом удалили, как вам показалось, все равно эта фотография, это видео можно найти.
Андрей Ковалев:
Кто-то лайкнул, сделал репост, у кого-то что-то осталось – все можно восстановить по кусочкам. Довольно сложно, практически невозможно.
Юлия Бешанова:
Кропотливая работа. А много у вас желающих служить в кибервойсках?
Наталья Сахарчук:
Дело в том, что если мы сами проведем аналитику текущего года и прошлого года, у нас увеличилось количество людей, желающих служить. И это замечательно, потому что основная задача милиции – защищать наших граждан. Как говорит наш глава ведомства, преступление лучше спрофилактировать, чем его потом раскрывать. Поэтому здесь нашим дорогим телезрителям надо помнить, что если вдруг что-то произойдет, а никто ни от чего не застрахован, вас обманут, телефонный мошенник или мошенник в Сети, либо не дай бог какое-то другое преступление, всегда есть телефон 102. В любой ситуации набирайте.
Юлия Бешанова:
И не по Viber.
Наталья Сахарчук:
И не по Viber. Самое главное – чем быстрее вы позвоните, чем быстрее вы сообщите, тем больше шансов найти того человека, который вас обидел или причинил вам какую-то боль. Поэтому помните, что милиция всегда рядом.
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