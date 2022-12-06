«Обмен цифровыми следами». Что это и как правоохранители разных стран помогают друг другу?

Юлия Бешанова, СТВ : Вся эта ситуация напоминает игру в кошки-мышки. Они придумывают новые сценарии, вы придумываете, как их раскусить. Насколько подразделения по борьбе с киберпреступностью сейчас оснащены всем необходимым, технически в первую очередь, кадрами, чтобы эту игру играть на опережение?

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Этот процесс постоянен. Безусловно, есть определенные программно-аппаратные комплексы одни из самых передовых и лучших не только для нашей страны, а которые используют наши коллеги по всему миру. Обучением личного состава мы занимаемся постоянно, потому что как только мы где-то станем почивать на наших лаврах и радоваться заслугам, мы потеряем, как говорится, оперативный нюх. Поэтому самообразование постоянно, развитие постоянно и, безусловно, взаимодействие с нашими ближайшими коллегами, прежде всего страны СНГ, независимо от той ситуации, которая происходит политическая и экономическая, мы все равно взаимодействуем с правоохранительными органами других государств.

Юлия Бешанова:

Как-то в интервью заместитель министра МВД сказал, что по примеру нашей страны выстраивают в других странах систему. Какие-то секретные наработки, если вы о них можете говорить, у нас есть? Чем мы делимся с нашими соседями-коллегами?

Андрей Ковалев:

Прежде всего, это тот наработанный опыт, это тактика и методика выявления и раскрытия, потому что нужно понимать, что любое киберпреступление и мошенничество посредством Сети весьма латентно. Многие люди не заявляют о том, что в отношении них совершено преступление. Не развели, не вывели на модель поведения, не позвонили, не сообщили. Некоторые говорят: это неважно, считают, что не нужно, кто-то наоборот, звонит и говорит, что я для сведения передаю такую-то информацию. Сегодня нужно понимать, что любое преступление, любой человек, как я уже говорил, если его в Сети нет – значит его нет. Любое преступление оставляет цифровые следы, которые, безусловно, мы не первый год накапливаем. Накопили, успешно анализируем и ими делимся. Поэтому, прежде всего то, о чем говорил заместитель министра – это обмен оперативно-технической информацией некритической, обмен цифровыми следами и их аналитикой. Потому что, еще раз говорю, любое преступление оставляет свои следы.