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Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче Евролиги встретится с командой Молдовы

26 июля 2025 12:08
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Сборная Беларуси по пляжному футболу матчем против команды Молдовы стартует во втором этапе Евролиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Турнир принимает итальянская Кастеламмаре-ди-Стабия. В первом поединке сборная нашей страны должна была играть с командой Латвии, однако соперники решили не выходить на матч и отправили официальный отказ. Подопечные Николаса Альварадо прибыли на стадион, был подписан стартовый протокол. По регламенту соревнований сборной Латвии засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Стартовый свисток матча между командами Беларуси и Молдовы прозвучит сегодня, 26 июля, в 18 часов 45 минут по минскому времени. А 27 июля наши футболисты встретятся со сборной Швейцарии.

# Футбол Беларуси

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