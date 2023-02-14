«Захотел купить новый телефон». Какие типичные оправдания детей, которых задержали за сбыт запрещённых веществ?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Когда удалось поймать несовершеннолетнего, что говорят дети, которые оказались в этой ситуации? Не знали, не слышали, какие аргументы?
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Аргументы, как правило, одни и те же. Вызывает парадокс то, что дети знали, слышали, думали, что его это не коснется. Но что триггером явилось, для чего ты пошел? Различные объяснения. Нужны были деньги на день рождения, захотел себе купить новый телефон, именно детские истории и оправдания.
Юлия Бешанова:
То есть до конца ответственность не осознают. Понимают, что плохо, но степень ответственности не осознают?
Олег Сильвестрович:
Ответственность осознают, потому что мы столько проводим мероприятий. Вы знали о такой ответственности, что она большая? – Да, знали. – Почему? – Думали, что не я. Кого угодно задержат, но только не меня.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Принцип «авось пронесет» никто не отменял. Но все элементарно и просто, все идет из семьи.
Юлия Бешанова:
Граждане помогают в этой работе с закладками? Я знаю, что были истории, когда водители звонили.
Наталья Сахарчук:
На постоянной основе. Буквально недавно я находилась в одном месте, где человек говорит: обратила внимание, что приезжают часто автомобили, кто-то убегает в лес, потом возвращается, идет система. Понятно, что сообщили в определенные структуры. Оказалось, что это было одним из мест закладок.
Через вашу передачу хочется сказать огромное спасибо вашей общественности, нашим гражданам за помощь. Благодаря их бдительности и сознательности у нас задержан не один закладчик. Люди помогают, это здорово, мы делаем общее дело. Кто знает, в определенный момент может и ребенок этого человека поехать и сделать закладку. Все вместе консолидируемся, объединяемся и работаем на профилактику. Как говорит глава нашего ведомства, преступления лучше спрофилактировать, чем его потом раскрывать. Надо, чтобы наши дети были максимально в безопасности. Поэтому наше общее дело – сделать все так, чтобы детство и их будущее было безопасным. Без наркотиков.
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