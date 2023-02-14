«Захотел купить новый телефон». Какие типичные оправдания детей, которых задержали за сбыт запрещённых веществ?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Когда удалось поймать несовершеннолетнего, что говорят дети, которые оказались в этой ситуации? Не знали, не слышали, какие аргументы?

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Аргументы, как правило, одни и те же. Вызывает парадокс то, что дети знали, слышали, думали, что его это не коснется. Но что триггером явилось, для чего ты пошел? Различные объяснения. Нужны были деньги на день рождения, захотел себе купить новый телефон, именно детские истории и оправдания. Юлия Бешанова:

То есть до конца ответственность не осознают. Понимают, что плохо, но степень ответственности не осознают? Олег Сильвестрович:

Ответственность осознают, потому что мы столько проводим мероприятий. Вы знали о такой ответственности, что она большая? – Да, знали. – Почему? – Думали, что не я. Кого угодно задержат, но только не меня.