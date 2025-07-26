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Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска

26 июля 2025 12:05
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Накануне поздно вечером в минском аэропорту тепло и душевно встретили Василину Хондошко, двукратного призера чемпионата мира по водным видам спорта, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусская синхронистка вернулась из Сингапура с двумя наградами. В технической программе в дисциплине соло Василина завоевала серебро, а в произвольной – бронзу. Впервые в истории синхронного плавания на одном чемпионате мира в белорусской копилке – две награды. 

Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска-2

Василина Хондошко, двукратный призер чемпионата мира по водным видам спорта:
Конкуренция довольно большая, все девчонки уже именитые и знакомые, поэтому был классный старт, очень интересно, и нас классно понимают, кстати. Это успешное выступление, но всегда хочется золота, особенно после такого успешного сезона, потому что на каждом Кубке мира мы взяли медали и закончили вот так прекрасно на чемпионате мира. 

Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска-4

Дарья Кравцевич, личный тренер Василины Хондошко:
Это однозначно успех и прорыв, но никогда нет предела совершенства. Поэтому нам есть куда расти, есть над чем работать, чем мы будем заниматься в ближайшее время. 

# Василина Хондошко # Плавание # Синхронное плавание

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