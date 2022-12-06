«Общение, романтика, театр». Как через соцсети обманывают людей? Ответил Андрей Ковалев

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: Внимательным нужно быть везде и всегда. Соцсети и сайты знакомств до сих пор актуальны. Люди проводят очень много времени в Сети на различных ресурсах, сайтах. Сейчас очень модно стало знакомиться или заводить какой-то разговор в Сети. Завязался диалог, все нормально, парень и девушка. Но за аватаркой может скрываться кто угодно. Парень может представиться девушкой, а девушка парнем. Ник, который указан, не факт, что соответствует физическому человеку, который в принципе существует. Это еще может быть ребенок.

Андрей Ковалев:

Завязался разговор. Условно девушка предлагает парню: «Своди меня в театр. Сегодня видела выступление по телевизору». Клацнула ссылочку и отправляет ему, просит перейти по ссылке и купить билеты. Он уже все, в эйфории. Все безобидно, красиво. Общение, романтика, театр. Переходит по ссылке, не думая ни о чем, попадает на определенные вредоносные ресурсы, а там получают доступ к его СДБО (Системе дистанционного банковского обслуживания) либо к его мобильному банкингу. Помимо тех денежных средств, которые хранятся на его расчетном счете, еще берут от его имени кредиты. Это просто бич этого времени. Молодых людей становится все больше, многие из них не обращаются, потому что попросту стыдно, бьет по мужскому самолюбию. Есть и девушки, которые так же попались. К сожалению, до сих пор актуально, что военный закончил службу, заработал много денег и хочет перевести в Беларусь и вот только для нее. Но форма мошенничества меняется постоянно. Как только мы о чем-то говорим, что есть такая форма, не нужно делать вот это и это – тут же все поменялось. Картинка новая, но человека выводят туда, куда надо.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Но мы за ними успеваем, совершенствуемся и наказываем. Ловим тех, кто обижает наших людей.

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