«Бедненькая ты моя, ну что ж, выздоравливай!» Как правильно отвечать телефонным мошенникам?

Юлия Бешанова, СТВ : Мы говорили в начале программы о том, что очень серьезно работают психологи, которые находят те самые кнопочки, на которые нужно нажать, чтобы человек открылся, отдал свои деньги. Вы говорили перед началом программы, что есть целый специальный алгоритм – это действительно так? То есть работают не просто по наитию. Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: Да, это так. Опять же, повторюсь, не обо всем мы можем говорить, далеко не обо всем, потому что продолжается ряд оперативно-технических мероприятий. Да, выстроена целая сеть, так называемые целые классы обучения, уровни прошедшего обучения специалиста. Довольно сложно говорить с человеком, видеть глаза в глаза и склонять его к определенным действиям, к определенной модели поведения. Но по голосу, по тембру голоса, по личной персональной информации, если я буду вам накидывать о чем-то, что было в вашей жизни, я узнаю это из Сети, из открытых источников, у вас не будет вызывать некоего сомнения, что я стараюсь причинить вам какое-то зло либо неудобство. Я вас, прежде всего, начинаю этим располагать к себе, потихонечку вывожу на определенные вещи. То что психологи – это 100 %, очень сильно и плотно мы с ними общаемся и взаимодействуем по различным причинам, даже пытались предложить свои услуги на территории Республики Беларусь.

Андрей Ковалев:

Почти получилось устроиться к ним на работу, чтобы помочь им присесть, как говорится, но есть свои моменты. Обсуждали, не все могу говорить, психологи дипломированные, натаскивают, с каким голосом говорить, какую информацию говорить, чтобы у вас не возникало момента и сомнения. С вами разговаривает миловидным голосом девушка, вас переключают на специалиста – с вами говорит уже мужчина. А чтобы у вас совсем не возникало момента, вас переключат на начальника управления службы безопасности банка или какого-то столичного РУВД, который мужским серьезным голосом скажет, делать это и это. То есть людей набирают по возрасту разных, тембру голоса, манера ведения разговора, подача информации у всех разная, а дальше, как они сами говорят, существуют заборы – это сложные вопросы, которые может задать та или иная потенциальная жертва. И уже алгоритм ответов: что сделать так, чтобы все равно вас склонить к тем или иным действиям, которые нужно им. Когда возникает вопрос, человек говорит: я не буду делать. Определенный тембр, голос, определенные слова. Это может звучать грубо: дается команда – у человека отключается все, и он выполняет.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Самое интересное, что в последнее время, даже согласно тем записям, которые получили наши оперативники, предоставлены были Андреем Васильевичем, я вам хочу сказать, что там преобладает достаточно много хамства.

Буквально сегодня утром один из моих коллег приходит и рассказывает: моей теще позвонили на домашний телефон и сказали, что ваша дочка попала в ДТП и чтобы она не стала виновницей и в отношении нее не возбуждали уголовное дело, вам необходимо предоставить денежные средства в сумме такой-то. Она говорит: да вы что! «Сейчас передам дочке трубку». Женщина просто в истерике бьется: мамочка, миленькая, помоги, мне плохо, зубы выбитые, еле разговариваю, я виновата, я сбила человека. Пожалуйста, передай мне, я сейчас нахожусь в больнице. Как грамотная женщина, четко проинструктированная, как вести себя в такой ситуации, потому что сейчас СМИ говорят, мы говорим, дома, сарафанное радио никто не отменял. Она говорит: «Да, бедненькая ты моя, ну что ж, выздоравливай!» И положила трубку. Таких примеров становится больше.