Хорошие мальчики из обеспеченной семьи. Почему такие дети чаще становятся наркокурьерами?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Вы уже коснулись несовершеннолетних, которых вовлекают в этот бизнес. Как это происходит и почему именно на несовершеннолетних делается упор? Я так понимаю, что они в основном работают курьерами?
Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков – читайте далее.
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Если в целом охарактеризовать портрет наркосбытчика несовершеннолетнего, то это молодые лица мужского пола 16-17 лет, как правило, из полной и обеспеченной семьи, ни разу не попадавшиеся в поле зрения органов внутренних дел, в целом не употребляющие наркотики.
Юлия Бешанова:
Хорошие мальчики.
Олег Сильвестрович:
То есть хорошие мальчики, которые жаждут быстро заработать денег, при этом предполагают, что их не поймают, они не будут привлечены. Почему-то все считают, что я один, два, три раза попробую и все, она меня обойдет стороной.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Если мы говорим про портрет ребенка 16-17-летнего, мы еще раз подчеркиваем, что это, как правило, дети из благополучных семей, где разъяснялась ответственность, с какого возраста она наступает. Подчеркиваю, что наступает она с 14 лет. Что касается уже уголовной ответственности…
Олег Сильвестрович:
За сбыт наркотиков в Республике Беларусь предусмотрена ответственность от 6 до 15 лет. Если по части четвертой действия лица будут квалифицироваться, то ответственность увеличивается еще на 5 лет.
Почему наркотиков меньше не становится и сколько наркомаркетов закрыли? Статистика от МВД – подробности здесь.
Юлия Бешанова:
А где находят этих несовершеннолетних детей, которые используются как наркокурьеры?
Олег Сильвестрович:
Естественно, несовершеннолетних с той стороны наркомаркет обрабатывает. Психологи обрабатывают и поясняют им, что общение в интернете безопасно, их, конечно же, не найдут. Но это неправда, потому что любое действие в Сети фиксируется. И фиксируется органами внутренних дел довольно успешно. В связи с этим у нас такой положительный результат по реализации интернет-магазинов. Естественно, реализуют наркотики в Telegram, но там ты тоже довольно успешно работаем. Там мы тоже присутствуем во всех формах проявления, поэтому мы этих лиц устанавливаем.
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