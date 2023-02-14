Хорошие мальчики из обеспеченной семьи. Почему такие дети чаще становятся наркокурьерами?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Вы уже коснулись несовершеннолетних, которых вовлекают в этот бизнес. Как это происходит и почему именно на несовершеннолетних делается упор? Я так понимаю, что они в основном работают курьерами? Из-за одной закладки можно потерять 20 лет жизни! Вот какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков – читайте далее.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Если в целом охарактеризовать портрет наркосбытчика несовершеннолетнего, то это молодые лица мужского пола 16-17 лет, как правило, из полной и обеспеченной семьи, ни разу не попадавшиеся в поле зрения органов внутренних дел, в целом не употребляющие наркотики. Юлия Бешанова:

Хорошие мальчики. Олег Сильвестрович:

То есть хорошие мальчики, которые жаждут быстро заработать денег, при этом предполагают, что их не поймают, они не будут привлечены. Почему-то все считают, что я один, два, три раза попробую и все, она меня обойдет стороной.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Если мы говорим про портрет ребенка 16-17-летнего, мы еще раз подчеркиваем, что это, как правило, дети из благополучных семей, где разъяснялась ответственность, с какого возраста она наступает. Подчеркиваю, что наступает она с 14 лет. Что касается уже уголовной ответственности… Олег Сильвестрович:

За сбыт наркотиков в Республике Беларусь предусмотрена ответственность от 6 до 15 лет. Если по части четвертой действия лица будут квалифицироваться, то ответственность увеличивается еще на 5 лет. Почему наркотиков меньше не становится и сколько наркомаркетов закрыли? Статистика от МВД – подробности здесь.