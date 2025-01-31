«Развод с китайским акцентом». Эксклюзив от депутата Мингорсовета о новом виде мошенничества

В период новогодних, государственных праздников, конечно же, в электоральный период вопрос безопасности становится особенно актуальным. Милиция как надежный страж порядка готова обеспечить спокойствие и защиту для всех. Об и не только поговорили с гостьей. В студии Наталья Сахарчук, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Хотелось бы еще остановиться на таком вопросе, как противодействие киберпреступности. Какие мошеннические схемы обмана граждан сегодня наиболее актуальны? Как защититься и не стать жертвой? Как обманывают в Instagram?

Наталья Сахарчук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я бы хотела сейчас буквально на конкретных примерах остановиться, чтобы наши уважаемые телезрители понимали, услышали нас и, самое главное, это передали своим родным и близким. Основной вид мошенничества продолжает иметь место в одной из социальных сетей, в Instagram. Это, как правило, покупки. На сегодняшний момент очень часто разводят людей на покупку мяса, красной икры, 6 полотенец за 25 рублей и так далее. И причем развод происходит двумя способами. Первый способ – это предоплата либо полная оплата за товар, а потом мы вам его вышлем. Но вы же прекрасно понимаете, что после того, как происходит процесс оплаты, все. Человек с обратной стороны телефона пропадает навсегда. И второй вид развода в части покупки через Instagram – вы перевели предоплату, а вам говорят: «Ой, вы знаете, по техническим причинам эта рыба не пришла к нам, нам надо вернуть ваши деньги. Будьте добры, дайте, пожалуйста, реквизиты своей карты, мы вам обязательно перешлем. Либо перейдите по фишинговой ссылке, заполните процесс возврата, и вам вернут деньги». Естественно, люди, предоставляя свои реквизиты банковской карточки, либо переходя по фишинговой ссылке, теряют все, что есть на этих картах. Что такое вишинг и почему люди попадаются на эту уловку несколько раз?

Следующий – это вишинг. Проще говоря, это телефонные звонки или звонок в мессенджере, где задекларируйте деньги, хотя мы с вами, согласитесь, достаточно часто и много говорим на эту тему, но попадаются люди по второму и по третьему разу. Объясню. Например, человек в 2022 году попался на эту уловку, ему сказали, что нужно срочно задекларировать деньги, иначе к вам придет милиция и заберет все остальные денежные средства. Люди быстрее декларируют и так далее. Проходит год. Они набирают этому же человеку и говорят, что это правоохранительные органы, мы нашли тех, кто вас развел год назад. И для того, чтобы нам вернуть эти денежные средства, которые у вас похитили, будьте добры, предоставьте то и то либо перейдите. Вот вторая ситуация, опять все то же самое. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим уважаемым телезрителям, запомните: ни правоохранители, ни сотрудники банков, никто не звонит вам в мессенджеры и не просит никакие задекларировать либо передать какие-то денежные средства. Нет, категорически нет. О лжеинвестировании и криптовалютах Дальше у нас есть тема, которая была особенно актуальна в прошлом году, это лжеинвестирование, использование криптовалюты, игры на биржах, ставки и так далее. Вот здесь преступники тоже не дремлют, они тоже нашли свою нишу. Поэтому вам приходят, например, в мессенджеры предложения, как правило, это Telegram, что можно заработать, быстрый заработок, и начинается процесс вовлечения вас, либо вложения в криптовалюту покупку, и вы вроде как бы вкладываете, и даже иногда люди выводят маленькую сумму, а потом, когда больше денежек вкладывается в покупку криптовалюты, все, деньги пропадают. То же самое с биржами. Как правоохранители борются с фишингом?