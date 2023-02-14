Проводят стрим с заключёнными за распространение. Вот как сегодня организуют профилактику наркооборота

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Насколько помогает профилактическая работа? Мы говорим с экрана, вы наверняка приходите в вузы, в школы, работаете. Насколько эта информация доходит до подростков? Ведь ни для кого не секрет, что достаточно скептически, когда взрослые приходят и начинают в очередной раз рассказывать, что так поступать нельзя, не всегда это доходит до адресата.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Самое главное в этой ситуации – как доносить информацию детям. Если ты разговариваешь с молодежью на понятном им языке, поверьте мне, результат достигнут. Потому что просто прийти и сказать, что наркотики – это плохо, это зло, за это наступает уголовная ответственность и так далее – послушали, и все. А когда выступление еще сопровождается презентацией, когда ты включаешь видеозапись детей, которые рассказывают аудитории, как не повторить их ошибок. А еще сегодня у нас есть новая форма работы с категорией несовершеннолетних. В плане чего? Да, мы пришли, поговорили, рассказали – очень доходит, потому что люди задумываются, что за один такой поступок можно получить 10, 15, 20 лет лишения свободы. Сесть в тюрьму в 16, а выйти в 36. Все, вся жизнь прошла, все детство потерялось, все самое интересное в этой жизни прошлом мимо тебя. Что такое стрим? Это новая форма нашего наркоконтроля. Когда мы приходим в вуз либо в школу, начинается обратная связь с человеком, который в настоящее время находится в местах лишения свободы и отбывает срок, например, за распространение наркотиков. Юлия Бешанова:

То есть ребята могут задать вопросы, услышать историю? Наталья Сахарчук:

Да, это живое общение.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Живое общение происходит непосредственно с тем, кто был задержан за сбыт наркотиков. Естественно, когда это живое общение начинает происходить, в зале тишина. То есть у обучающихся, у лиц, которые ранее задерживались, – с различными категориями проводим, как правило, берем обучающихся и с Министерством образования выбираем те заведения, в которых были задержаны эти обучающиеся. Сначала молодые люди скептически относятся: вот, в очередной раз кто-то к нам пришел рассказать о вреде наркотиков. Но когда есть яркий пример и этот яркий пример сидит напротив тебя, а сидел он с тобой рядом, еще, как правило, когда они узнают, они тогда проникаются и понимают, что это живая судьба человека. Если они каким-то образом захотят свою деятельность связать с незаконным распространением наркотиков, то она их тоже неминуемо коснется. И вот тогда приходит осознание, что это может коснуться его.

Наталья Сахарчук:

Работа должна проводиться не только с детьми. Мы же проводим работу, и здесь речь идет о различных службах органов внутренних дел. Это милиция общественной безопасности, участковые инспекторы, инспекторы ИДН, в том числе приходят сотрудники ГАИ и акцентируют внимание на эту тему. Ппонятно, сотрудники наркоконтроля, это их прямая работа. Но еще речь идет и про родителей, потому что пришел сотрудник милиции и рассказал – это одно, но когда проводит работу родитель, а мы прекрасно знаем, что правосознание, законопослушное воспитание идет из семьи. Как в семье научили, так ребенок в последующем ведет себя в обществе, в том числе в отношении буквы закона. Когда мы разговариваем с родителями, когда мы наглядно показываем, что в настоящее время происходит в сфере распространения наркотиков в отношении несовершеннолетних либо с участием несовершеннолетних, оно воздействует очень сильно. Почему? Потому что каждый родитель переживает за своего ребенка, хочет, чтобы он был жив, чтобы он был здоров и ни в коем случае не влез в эту преступную деятельность. Юлия Бешанова:

А где, как правило, задерживают этих наркокурьеров, наркосбытчиков?