Проводят стрим с заключёнными за распространение. Вот как сегодня организуют профилактику наркооборота
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, а также Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Насколько помогает профилактическая работа? Мы говорим с экрана, вы наверняка приходите в вузы, в школы, работаете. Насколько эта информация доходит до подростков? Ведь ни для кого не секрет, что достаточно скептически, когда взрослые приходят и начинают в очередной раз рассказывать, что так поступать нельзя, не всегда это доходит до адресата.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Самое главное в этой ситуации – как доносить информацию детям. Если ты разговариваешь с молодежью на понятном им языке, поверьте мне, результат достигнут. Потому что просто прийти и сказать, что наркотики – это плохо, это зло, за это наступает уголовная ответственность и так далее – послушали, и все. А когда выступление еще сопровождается презентацией, когда ты включаешь видеозапись детей, которые рассказывают аудитории, как не повторить их ошибок. А еще сегодня у нас есть новая форма работы с категорией несовершеннолетних. В плане чего? Да, мы пришли, поговорили, рассказали – очень доходит, потому что люди задумываются, что за один такой поступок можно получить 10, 15, 20 лет лишения свободы. Сесть в тюрьму в 16, а выйти в 36. Все, вся жизнь прошла, все детство потерялось, все самое интересное в этой жизни прошлом мимо тебя. Что такое стрим? Это новая форма нашего наркоконтроля. Когда мы приходим в вуз либо в школу, начинается обратная связь с человеком, который в настоящее время находится в местах лишения свободы и отбывает срок, например, за распространение наркотиков.
Юлия Бешанова:
То есть ребята могут задать вопросы, услышать историю?
Наталья Сахарчук:
Да, это живое общение.
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Живое общение происходит непосредственно с тем, кто был задержан за сбыт наркотиков. Естественно, когда это живое общение начинает происходить, в зале тишина. То есть у обучающихся, у лиц, которые ранее задерживались, – с различными категориями проводим, как правило, берем обучающихся и с Министерством образования выбираем те заведения, в которых были задержаны эти обучающиеся. Сначала молодые люди скептически относятся: вот, в очередной раз кто-то к нам пришел рассказать о вреде наркотиков. Но когда есть яркий пример и этот яркий пример сидит напротив тебя, а сидел он с тобой рядом, еще, как правило, когда они узнают, они тогда проникаются и понимают, что это живая судьба человека. Если они каким-то образом захотят свою деятельность связать с незаконным распространением наркотиков, то она их тоже неминуемо коснется. И вот тогда приходит осознание, что это может коснуться его.
Наталья Сахарчук:
Работа должна проводиться не только с детьми. Мы же проводим работу, и здесь речь идет о различных службах органов внутренних дел. Это милиция общественной безопасности, участковые инспекторы, инспекторы ИДН, в том числе приходят сотрудники ГАИ и акцентируют внимание на эту тему. Ппонятно, сотрудники наркоконтроля, это их прямая работа. Но еще речь идет и про родителей, потому что пришел сотрудник милиции и рассказал – это одно, но когда проводит работу родитель, а мы прекрасно знаем, что правосознание, законопослушное воспитание идет из семьи. Как в семье научили, так ребенок в последующем ведет себя в обществе, в том числе в отношении буквы закона. Когда мы разговариваем с родителями, когда мы наглядно показываем, что в настоящее время происходит в сфере распространения наркотиков в отношении несовершеннолетних либо с участием несовершеннолетних, оно воздействует очень сильно. Почему? Потому что каждый родитель переживает за своего ребенка, хочет, чтобы он был жив, чтобы он был здоров и ни в коем случае не влез в эту преступную деятельность.
Юлия Бешанова:
А где, как правило, задерживают этих наркокурьеров, наркосбытчиков?
Олег Сильвестрович:
Все задержания происходят уже непосредственно при совершении преступлений, именно когда совершается преступление, когда человек в какой-то лесополосе положил закладку, или после того, или в момент совершения преступления. Во всех увеселительных заведениях мы в рамках определенных мероприятий, в местах массового отдыха молодежи контролируем, фиксируем, проводим акции. В прошлом году мы использовали такие новые формы и методы. Во-первых, мы привлекли к нашей деятельности, нам ответили взаимностью рестораторы, торговые сети. Для торговых сетей разработали различные флаеры, стикеры, молодежь и вызвалась их реализовывать. Мы флаеры и стикеры посредством этих рестораторов поместили в заведения. Новшество в том, что на флаере размещен QR-код, при наведении на который ты переходишь по ссылке в YouTube, мы создали ролики, эти ролики могли посмотреть все желающие – родители, посетители, дети.
Наталья Сахарчук:
А дети же очень любопытные. Интересно, что спрятано за QR-кодом, навел, посмотрел, а там ролики были определенной направленности. Понятно, что все по профилактике вовлечения несовершеннолетних в наркопреступность, но совместно и с вашими коллегами были созданы в прошлом году и фильмы. Поэтому на YouTube-канале МВД Республики Беларусь достаточно материала, который при просмотре заставит задуматься. Такая роковая ошибка может очень серьезно сыграть в вашей жизни злой рок.
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