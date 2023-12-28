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Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД

28 декабря 2023 19:58
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Четверо юных белорусов сегодня, 28 декабря, побывали в гостях у министра внутренних дел и получили свои новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД-1

В декабре МВД объявило конкурс среди ребят, которые хотели бы связать свое будущее со службой в милиции. Для участия нужно было снять ролик с рассказом о самом заветном желании и разместить его в TikTok. Десятки мальчиков и девочек со всей страны выложили свои видео.

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД-4

Наталья Сахарчук, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси:
Каждое видеообращение было отсмотрено лично министром внутренних дел. И было принято решение исполнить не одно желание, а четыре.

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД-7

Сладкие подарки сладкие и не только, теплая атмосфера – беседа министра и победителей конкурса прошла в дружественной обстановке. Самая юная участница конкурса Ульяна рассказала, что хотела бы увидеть служебных собак. Варвара поведала о мечте стать снайпером. Дети делились самым сокровенным, а Иван Кубраков внимательно слушал и запоминал, чтобы уже через несколько минут исполнить желания.

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Молодцы, постарались. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы все ваши мечты и пожелания в обязательном порядке сбывались.

Иван Кубраков вручил подарки победителям новогоднего конкурса от МВД-13

Мечты сбываются!

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Наталья Сахарчук

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