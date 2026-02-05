Новости по тегу #Наталья Липская

Здорово, когда в подростковый возраст – условно 14 лет постепенно эта сепарация случается в соответствии с взрослением ребенка. В семьях на самом деле бывает по разному, но для детей так полезнее.
У ребенка наступает переходный возраст, когда он из детства приходит в школу. Ребенку прямо так хочется чего-то? Нет. Тогда задача родителя говорить о том, что я взрослый. Я с тобой рядом. Ты справишься. Я тебе помогу. Делаем вместе, делаем рядом, делаешь сам. Все эти шаги, этапы нужно пройти.
Иногда в интернете пишут о том, что близнецов надо разъединять. Никакого насильственного действия. Надо заинтересовывать ребенка, разговаривать, читать сказки.
Если близнецы растут в семье, они усваивают одни и те же привычки, семейные сценарии и традиции. Телесное чувствование, которое развивается у близнецов, сохраняется со взрослением.
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