Дверки в души детей закрываются. Воспитание в каком возрасте может быть более эффективным?

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какой возраст влияет на всю последующую жизнь человека? Я знаю, что существуют исследования, что чуть ли не внутриутробно уже закладываются какие-то основные вехи развития – это правда?
Наталья Липская, психолог:
Дело в том, что касается внутриутробного развития, есть гипотезы, но есть споры в научном мире. В принципе, если посмотреть на это совсем в принятых методиках, теориях, то это период до 5 лет. Плюс-минус от 5 до 14 происходит некое доформирование, а в 14 лет, уважаемые родители, дверки в души и воспитание деток закрываются. Тогда происходит период только демократического взаимоотношения через разговоры, договоренности. То есть это основная веха, а дальше мы живем с тем, что наработали. В любом случае остается у ребенка выбор, которому он учится, и дальше решает, как ему действовать и жить.
«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!