Дверки в души детей закрываются. Воспитание в каком возрасте может быть более эффективным?

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какой возраст влияет на всю последующую жизнь человека? Я знаю, что существуют исследования, что чуть ли не внутриутробно уже закладываются какие-то основные вехи развития – это правда?