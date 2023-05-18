«Я тебя не обеспечиваю?» Психолог рассказала, почему родители запрещают подростку работать

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Есть родители, которые категорически против: зачем ты где-то там будешь работать, почему? Я тебя не обеспечиваю? Такой подход родительский насколько вообще опасен?

Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Липская, семейный психолог:

Тогда мы не даем нашим детям взрослеть. Тогда мы каким-то образом пытаемся решить наши задачи за счет наших детей. У нас была в детстве какая-то трудность. Теперь, предоставляя ребенку такие условия, мы создаем медвежью услугу. Это, на самом деле, такая очень ложная ситуация. У подростка есть потребность трудиться, взрослеть. Есть другая история, когда разрешают трудиться, а потом приходят и говорят: «Он, конечно, у вас трудится, но вы, пожалуйста, карточку, деньги мне». Полный контроль – то есть такая история. Зачем родителю, чтобы ребенок не трудился? Знаете, как круто управлять таким ребенком? Он же маленький, тогда у меня как родителя жизнь продолжается. Это одна из форм созависимых отношений.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Так проще манипулировать, на самом деле, ребенком.

Наталья Липская:

Конечно, так очень просто манипулировать, хорошо чувствовать свою значимость. Свою инфантильность за счет ребенка реализовывать. Для подростков это вредно. Я за то, чтобы родители разрешали себя реализовывать.

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