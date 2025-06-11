Примерно 40 % близнецов сталкиваются с нарушениями речи. Психолог рассказала, как этого избежать

Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
По статистике примерно 40 % близнецов так или иначе сталкиваются с какими-то речевыми проблемами. Отсутствие окончаний и задержка в речевом развитии. Как этого избежать?
Наталья Липская, семейный психолог:
У каждого ребенка-близнеца должно появиться свое время. Иногда просто в литературе и интернете описывается о том, что их прямо нужно как-то так разъединять. Нет, никакого насильственного действия, все мягко. Но заинтересовывать ребенка. Разговаривать, читать сказки. Тут дальше история какая: близнецы часто говорят друг за другом. Тогда мама говорит, что отвечает, например, сейчас Катя. Скажи, пожалуйста – задается вопрос. Поощряется, чтобы это не короткой фразой, а скажи полным предложением. Другому близнецу, что ты выскажи свое мнение. С детьми нужно вести очень много бесед, как вместе, так и индивидуально. Даже если дети, например, увлекаются каким-то творческим – театральная студия или стихи читают. Здорово, если один ребенок ходит в эту же студию к одному преподавателю на одно время. А другой ребенок – к другому преподавателю. А потом они вместе встречаются и обсуждают. Это идеально.
Подробности в видео.