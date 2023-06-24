«Это не животик, а домик для наших детей». Как меняется женское тело после родов?
1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Бодипозитив учит людей быть натуральными, естественными, любить и уважать себя, быть уверенным в себе, то есть полное и безусловное принятие себя со своими достоинствами и недостатками. Но многие женщины, особенно после рождения ребенка, чувствуют себя вторым сортом: растяжки, целлюлит, лишний вес.
Американская певица и дважды мама Кэрри Андервуд запустила еще один популярный тренд бодипозитива, который всколыхнул мировые СМИ, – о трудностях восстановления после родов. Его подхватили миллионы женщин, которые пытаются вернуть себе стройную фигуру.
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:
Нормальное, здоровое женское тело, особенно после родов, имеет растяжки, целлюлит, неровности на теле, несовершенной формы грудь, волосы в условно нежелательных местах – в области паха, подмышек.
Лишние килограммы могут стать причиной сильного стресса, который удваивается, если вас за них еще и критикуют, а особенно когда это делает любимый человек. Казалось бы, он первый, кто должен оказывать поддержку и помогать справляться с проблемами, но делает почему-то все с точностью до наоборот.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
После вторых родов значительно увеличился вес, на 15 килограммов. Мне было сложно это принять. И когда в моей жизни появился мужчина, который принимал это с восторгом, которому это неимоверно нравилось, в глазах которого я видела отражение своей королевской сути, я с большой радостью приняла то, что есть, и стала воспринимать себя в новом весе естественно, радостно и с любовью. После этого моя жизнь очень изменилась.
Наталья Липская, психолог:
Огромное спасибо мужу – он очень поддержал в этой истории. У меня животик после родов не ушел. Он сказал: это не животик, а домик для наших детей.
А как же сильный пол? Неужели мужчины не плачут по своей утраченной фигуре и роскошной шевелюре? Психологи уверяют – страдают так же, как и женщины, только про себя.
Наталья Евтихова:
Когда мужчина не принимает свою внешность, он не принимает внешность своей женщины. Она его раздражает, что-то не то. Чем больше недостатков не принимают в себе, тем больше это проецируют на партнера. И тогда он говорит жене, что ей надо похудеть, покрасить волосы, выровнять зубы, убрать родинки и еще много чего ей надо. И сколько бы она этого ни делала, список будет бесконечным, пока мужчина не разберется, что он в себе не принимает. Как только он свою внешность примет положительно, это сразу перестанет раздражать его супругу, девушку, партнершу.
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