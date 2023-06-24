Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности

Натуральный цвет волос, брови, макияж, татуаж, маникюр – это действительно выглядит стильно. Но есть одно «но»! Многие ошибочно воспринимают под натуральностью «ничего с собой не делать», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Сегодня базовые ценности бодипозитива оказались извращены. Индустрию красоты объявили корнем зла, а желание хорошо выглядеть – отсутствием интеллекта. Сами же сторонницы движения начали впадать в крайности.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Это уже не про бодипозитив. Это какой-то протест обществу – я не буду, как принято. И когда под бодипозитив элементарные правила гигиены подводят, это просто протест. Это про то, что я не хочу, как вы, не хочу, как принято. Этот протест имеет корни. Скорее всего, в детстве нельзя было протестовать родителям, говорить, что я чего-то не хочу. Это было немыслимо. И вот вырастает такой юноша или девушка, подросток, взрослый человек, ему очень хочется сказать «нет» тому, чему все говорят «да».

Сторонницы радикального бодипозитива уверяют: эпиляция, укладка, маникюр, коррекция бровей – это все от лукавого и в угоду альфа-самцам, которые только и мечтают, как ущемить женское достоинство. В какой-то момент бодипозитив превратился бодинегатив.

Наталья Липская, психолог:

Сейчас некоторые течения бодипозитива стали приобретать агрессивную окраску: принимай меня такой, какая есть, люби меня, не говори мне об этом. Здесь можно сказать и «да», и «нет». Почему? У любого человека должны быть свои личные границы: как с ним можно и как с ним нельзя. И эта агрессивная форма – принимай меня таким, какой я есть, и в любом виде – другой может сказать «нет» либо «да». Я, например, не готова принимать человека, пусть он даже полный, но от него дурно пахнет. Для меня это нарушение личных границ, нарушение гигиены.