Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности
Натуральный цвет волос, брови, макияж, татуаж, маникюр – это действительно выглядит стильно. Но есть одно «но»! Многие ошибочно воспринимают под натуральностью «ничего с собой не делать», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Сегодня базовые ценности бодипозитива оказались извращены. Индустрию красоты объявили корнем зла, а желание хорошо выглядеть – отсутствием интеллекта. Сами же сторонницы движения начали впадать в крайности.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Это уже не про бодипозитив. Это какой-то протест обществу – я не буду, как принято. И когда под бодипозитив элементарные правила гигиены подводят, это просто протест. Это про то, что я не хочу, как вы, не хочу, как принято. Этот протест имеет корни. Скорее всего, в детстве нельзя было протестовать родителям, говорить, что я чего-то не хочу. Это было немыслимо. И вот вырастает такой юноша или девушка, подросток, взрослый человек, ему очень хочется сказать «нет» тому, чему все говорят «да».
Сторонницы радикального бодипозитива уверяют: эпиляция, укладка, маникюр, коррекция бровей – это все от лукавого и в угоду альфа-самцам, которые только и мечтают, как ущемить женское достоинство. В какой-то момент бодипозитив превратился бодинегатив.
Наталья Липская, психолог:
Сейчас некоторые течения бодипозитива стали приобретать агрессивную окраску: принимай меня такой, какая есть, люби меня, не говори мне об этом. Здесь можно сказать и «да», и «нет». Почему? У любого человека должны быть свои личные границы: как с ним можно и как с ним нельзя. И эта агрессивная форма – принимай меня таким, какой я есть, и в любом виде – другой может сказать «нет» либо «да». Я, например, не готова принимать человека, пусть он даже полный, но от него дурно пахнет. Для меня это нарушение личных границ, нарушение гигиены.
Долгое время волосы на теле женщин никого не интересовали, но все изменилось в 1905 году, когда на рынке появились первые женские бритвы. Сегодня женское бритье из маркетинговой уловки превратилось в стандарт красоты и сексуальной привлекательности.
Мария Малышко, фитотерапевт:
Говоря про бодипозитив, мы иногда говорим про толерантное отношение к неухоженности в том числе. Все это граничит с веянием заботиться о себе, своем теле. Важно разделять, что мы хотим заботиться о своем теле и это просто видение нашей красоты.
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