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Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности

24 июня 2023 07:22
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Натуральный цвет волос, брови, макияж, татуаж, маникюр  – это действительно выглядит стильно. Но есть одно «но»! Многие ошибочно воспринимают под натуральностью «ничего с собой не делать», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Сегодня базовые ценности бодипозитива оказались извращены. Индустрию красоты объявили корнем зла, а желание хорошо выглядеть – отсутствием интеллекта. Сами же сторонницы движения начали впадать в крайности.

Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности-1

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Это уже не про бодипозитив. Это какой-то протест обществу – я не буду, как принято. И когда под бодипозитив элементарные правила гигиены подводят, это просто протест. Это про то, что я не хочу, как вы, не хочу, как принято. Этот протест имеет корни. Скорее всего, в детстве нельзя было протестовать родителям, говорить, что я чего-то не хочу. Это было немыслимо. И вот вырастает такой юноша или девушка, подросток, взрослый человек, ему очень хочется сказать «нет» тому, чему все говорят «да».

Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности-4

Сторонницы радикального бодипозитива уверяют: эпиляция, укладка, маникюр, коррекция бровей – это все от лукавого и в угоду альфа-самцам, которые только и мечтают, как ущемить женское достоинство. В какой-то момент бодипозитив превратился бодинегатив.

Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности-7

Наталья Липская, психолог:
Сейчас некоторые течения бодипозитива стали приобретать агрессивную окраску: принимай меня такой, какая есть, люби меня, не говори мне об этом. Здесь можно сказать и «да», и «нет». Почему? У любого человека должны быть свои личные границы: как с ним можно и как с ним нельзя. И эта агрессивная форма – принимай меня таким, какой я есть, и в любом виде – другой может сказать «нет» либо «да». Я, например, не готова принимать человека, пусть он даже полный, но от него дурно пахнет. Для меня это нарушение личных границ, нарушение гигиены.

Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности-10

Долгое время волосы на теле женщин никого не интересовали, но все изменилось в 1905 году, когда на рынке появились первые женские бритвы. Сегодня женское бритье из маркетинговой уловки превратилось в стандарт красоты и сексуальной привлекательности.

Ничего с собой не делать – это бодипозитив или отсутствие интеллекта? Мнения о гипернатуральности-13

Мария Малышко, фитотерапевт:
Говоря про бодипозитив, мы иногда говорим про толерантное отношение к неухоженности в том числе. Все это граничит с веянием заботиться о себе, своем теле. Важно разделять, что мы хотим заботиться о своем теле и это просто видение нашей красоты.

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# Красота # общество # Наталья Евтихова # Наталья Липская # Мария Малышко # Фотофакт

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