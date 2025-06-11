Ментальная связь – объясняем, почему между близнецами существует особая привязанность
Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Есть такой случай, который произошел в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах прошлого века, когда двух близнецов в какое-то время разлучили. Их имена уже, наверное, всем известны – это Джим Спрингер и Джим Льюис. Их усыновили разные семьи. Они долгое время находились не друг с другом, не общаясь абсолютно. Какое же было удивление, когда потом они встретились через несколько десятилетий. Они констатировали то, что у них были одинаковые привычки. Одинаковые собаки, породы собак.
Наталья Надольская, ведущая:
Телосложение, они спортом увлекались.
Юрий Святокум:
То есть находясь в полнейшей разлуке друг от друга, они все-таки в унисон шли по жизни.
Наталья Надольская:
Такое ощущения, что какая-то программа закладывается в развитие ребенка. Наталья, может быть, есть какое-то психологическое объяснение?
Наталья Липская, семейный психолог:
Все очень просто. Вы очень важную вещь сказали. Дети были вместе какое-то время, росли и воспитывались. Соответственно, особенно, что касается близнецов: внутриутробно вместе, дальше рождаются, живут вместе. До года идет очень такое серьезное развитие, особенно телесное. Вот этот довербальный способ. Если детки растут в семье, они усваивают одни и те же привычки. Одни и те же семейные сценарии, традиции, ритуалы, все что угодно. Все, что мы, в принципе, накопили. Три-пять лет по возрасту ребенка – мы этим пользуемся по жизни. Потом плюс-минус что-то доштриховывается до 14. Поэтому, с одной стороны, можно это воспринимать, как чудо. С другой стороны, семейные сценарии, генетику в том числе, никто не исключал. То чувствование телесное, которое развивается у близнецов, сохраняется по жизни. Потому что это не только привязанность, про которую часто говорят. Важно в воспитании для детей, которые по одному рождаются. А у них вот эта такая эмоциональная и ментальная связь. Она на уровне тела, ощущений, эмоций. Дальше это можно развивать по жизни. Потом удивляться. Нет, это не удивительно. Это обусловлено вот этим их развитием.
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