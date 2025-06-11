Ментальная связь – объясняем, почему между близнецами существует особая привязанность

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?

Юрий Святокум, ведущий:

Есть такой случай, который произошел в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах прошлого века, когда двух близнецов в какое-то время разлучили. Их имена уже, наверное, всем известны – это Джим Спрингер и Джим Льюис. Их усыновили разные семьи. Они долгое время находились не друг с другом, не общаясь абсолютно. Какое же было удивление, когда потом они встретились через несколько десятилетий. Они констатировали то, что у них были одинаковые привычки. Одинаковые собаки, породы собак.

Наталья Надольская, ведущая:

Телосложение, они спортом увлекались.

Юрий Святокум:

То есть находясь в полнейшей разлуке друг от друга, они все-таки в унисон шли по жизни.

Наталья Надольская:

Такое ощущения, что какая-то программа закладывается в развитие ребенка. Наталья, может быть, есть какое-то психологическое объяснение?