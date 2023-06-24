Как можно сломать детскую психику одним замечанием про внешность? Реальная история
1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Женская самооценка – хрупкая штука. Одно нетактичное замечание заставляет думать, что с тобой что-то не так. Особенно это проявляется в переходном возрасте. Многие подростки сталкиваются с буллингом из-за того, что их тело начинает меняться. Закон джунглей: одни стесняются своего внешнего вида, а другие отпускают колкости в их адрес.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Так случилось, что мой младший сын, ему было 5-6 лет, довольно сильно поправился. Был определенный стресс. Конечно, дома мы все его воспринимали как любимого ребенка. И вот он выходит на улицу, возвращается и говорит: «Мама, а что такое похудеть? Мне какая-то бабушка сказала на улице, что мне надо похудеть. А что это такое?» Вот как может ломаться психика. Ребенок воспринимает себя естественно, позитивно, но социум ему что-то донес, что ему надо с собой что-то сделать.
Слышать постоянную критику от членов семьи еще больнее. Токсичные комментарии часто носят маску заботы. Родители хотят сделать «как лучше», но вместо этого формируют у подростков комплексы и заниженную самооценку.
Наталья Евтихова:
Особенно уязвимы в плане своей внешности подростки, потому что это входит в фазу взросления, предъявления себя в этом мире уже осознанно. И тогда малейшее замечание отца или матери – и ребенок начинает загоняться. Этот загон может дойти до того, что он перестает кушать, начинаются анорексия, серьезные заболевания.
Наталья Липская, психолог:
В травле история одна, начиная с детских лет, – остановка. В травле должны включаться родители и защищать своего ребенка. Если родители сами при этом не испытывают чувство стыда, неловкости, вины, что их ребенок такой. А как прийти и сказать, что мой ребенок такой? Формирование уверенности – история сложная, потому что если ребенок приходит с этой сформированной неуверенностью, то он фактически нуждается в перевоспитании, перепрошивке.
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