Как можно сломать детскую психику одним замечанием про внешность? Реальная история

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Женская самооценка – хрупкая штука. Одно нетактичное замечание заставляет думать, что с тобой что-то не так. Особенно это проявляется в переходном возрасте. Многие подростки сталкиваются с буллингом из-за того, что их тело начинает меняться. Закон джунглей: одни стесняются своего внешнего вида, а другие отпускают колкости в их адрес.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Так случилось, что мой младший сын, ему было 5-6 лет, довольно сильно поправился. Был определенный стресс. Конечно, дома мы все его воспринимали как любимого ребенка. И вот он выходит на улицу, возвращается и говорит: «Мама, а что такое похудеть? Мне какая-то бабушка сказала на улице, что мне надо похудеть. А что это такое?» Вот как может ломаться психика. Ребенок воспринимает себя естественно, позитивно, но социум ему что-то донес, что ему надо с собой что-то сделать.