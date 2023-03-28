Прямой эфир

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?

28 марта 2023 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?-1

Алеся Бортич, старается всегда находить точки соприкосновения со своими детьми:
Самые главные страхи у родителей – это отношение к курению, наркотикам. У нас как-то эти темы вообще понятны, как таблица умножения – здесь привито. Что касается внешнего вида, школа тоже не поддерживает определенный внешний вид, есть одежда, дресс-код и все прочее. Здесь я бы дала слабинку, но хочу послушать психолога.

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?-4

Алеся Бортич:
Скажите, пожалуйста, у вас есть замечания ко мне как маме, которая не ведет ребенка подстричься к парикмахеру, можно прокомментировать?

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?-7

Наталья Липская, психолог:
Ваш вопрос крайне удивляет, потому что поскольку я мама троих детей, и у меня уже третий ребенок в переходном возрасте. Я могу сказать одно, что накосячить и прожить жизнь максимально гипертрофированно – это самый возраст, гормоны для этого в организме есть. Бунтовать – это то, что важно. Потому что если ребенок не проживет бунт, причем под словом бунт я не говорю о том, что должна быть некая демонстративность, не происходит сепарации. Понимаете как? Кто я, он может узнать только, когда он будет конфликтовать с вами, приходить к друзьям конфликтовать, а родители так боятся этих конфликтов.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лично я помню, что конфликтовала с родителями, мне казалось, что они инопланетяне, меня не понимают. Все, что я говорю, переворачивалось и вообще говорилось: «Ты сказала не так, иначе».

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?-10

Наталья Липская:
У нас очень часто саботаж и невыражение собственного мнения не воспринимается как бунт. Самое элементарное на консультациях: «Мы же с ним договорились». «Подождите, а как происходит договор?» «Я пришла и сказала, что с сегодня мы живем так-то». Я говорю: «Что ответил ребенок?» «Он сказал, что да, мама, я согласен». Дальше что? Дальше ничего не делает. Это саботаж – я покиваю тебе, как угодно. Важный вопрос – это, что важно для тебя сейчас. Открыть глаза, уши, сделать два шага назад и правда услышать – в этом состоит особенность переходного возраста и то, чего должны делать родители.

Дверки в души детей закрываются. Воспитание в каком возрасте может быть более эффективным – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Дети и родители # общество # Алеся Бортич # Наталья Липская # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дверки в души детей закрываются. Воспитание в каком возрасте может быть более эффективным?
28 марта 2023 17:54

Дверки в души детей закрываются. Воспитание в каком возрасте может быть более эффективным?

Что в Беларуси с ценами на овощи? Отправились в рейд по продуктовым магазинам
28 марта 2023 17:54

Что в Беларуси с ценами на овощи? Отправились в рейд по продуктовым магазинам

Талант – это поручение от Бога. Писатель Василий Ирзабеков о том, как распознать дар
28 марта 2023 17:47

Талант – это поручение от Бога. Писатель Василий Ирзабеков о том, как распознать дар