«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Бортич, старается всегда находить точки соприкосновения со своими детьми : Самые главные страхи у родителей – это отношение к курению, наркотикам. У нас как-то эти темы вообще понятны, как таблица умножения – здесь привито. Что касается внешнего вида, школа тоже не поддерживает определенный внешний вид, есть одежда, дресс-код и все прочее. Здесь я бы дала слабинку, но хочу послушать психолога.

Алеся Бортич: Скажите, пожалуйста, у вас есть замечания ко мне как маме, которая не ведет ребенка подстричься к парикмахеру, можно прокомментировать?

Наталья Липская, психолог:

Ваш вопрос крайне удивляет, потому что поскольку я мама троих детей, и у меня уже третий ребенок в переходном возрасте. Я могу сказать одно, что накосячить и прожить жизнь максимально гипертрофированно – это самый возраст, гормоны для этого в организме есть. Бунтовать – это то, что важно. Потому что если ребенок не проживет бунт, причем под словом бунт я не говорю о том, что должна быть некая демонстративность, не происходит сепарации. Понимаете как? Кто я, он может узнать только, когда он будет конфликтовать с вами, приходить к друзьям конфликтовать, а родители так боятся этих конфликтов.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Лично я помню, что конфликтовала с родителями, мне казалось, что они инопланетяне, меня не понимают. Все, что я говорю, переворачивалось и вообще говорилось: «Ты сказала не так, иначе».