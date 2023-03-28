«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?
Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Бортич, старается всегда находить точки соприкосновения со своими детьми:
Самые главные страхи у родителей – это отношение к курению, наркотикам. У нас как-то эти темы вообще понятны, как таблица умножения – здесь привито. Что касается внешнего вида, школа тоже не поддерживает определенный внешний вид, есть одежда, дресс-код и все прочее. Здесь я бы дала слабинку, но хочу послушать психолога.
Алеся Бортич:
Скажите, пожалуйста, у вас есть замечания ко мне как маме, которая не ведет ребенка подстричься к парикмахеру, можно прокомментировать?
Наталья Липская, психолог:
Ваш вопрос крайне удивляет, потому что поскольку я мама троих детей, и у меня уже третий ребенок в переходном возрасте. Я могу сказать одно, что накосячить и прожить жизнь максимально гипертрофированно – это самый возраст, гормоны для этого в организме есть. Бунтовать – это то, что важно. Потому что если ребенок не проживет бунт, причем под словом бунт я не говорю о том, что должна быть некая демонстративность, не происходит сепарации. Понимаете как? Кто я, он может узнать только, когда он будет конфликтовать с вами, приходить к друзьям конфликтовать, а родители так боятся этих конфликтов.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лично я помню, что конфликтовала с родителями, мне казалось, что они инопланетяне, меня не понимают. Все, что я говорю, переворачивалось и вообще говорилось: «Ты сказала не так, иначе».
Наталья Липская:
У нас очень часто саботаж и невыражение собственного мнения не воспринимается как бунт. Самое элементарное на консультациях: «Мы же с ним договорились». «Подождите, а как происходит договор?» «Я пришла и сказала, что с сегодня мы живем так-то». Я говорю: «Что ответил ребенок?» «Он сказал, что да, мама, я согласен». Дальше что? Дальше ничего не делает. Это саботаж – я покиваю тебе, как угодно. Важный вопрос – это, что важно для тебя сейчас. Открыть глаза, уши, сделать два шага назад и правда услышать – в этом состоит особенность переходного возраста и то, чего должны делать родители.
Дверки в души детей закрываются. Воспитание в каком возрасте может быть более эффективным – подробнее здесь.
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