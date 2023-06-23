Это не про лень и нездоровое ожирение. Вот что такое бодипозитив на самом деле

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Лишний вес, заболевания кожи, целлюлит, растяжки, инвалидность. В мире очень много людей, чья внешность не вписывается в общепринятые стандарты красоты. Их осуждают, над ними шутят, их стыдят. Масло в огонь подливают глянцевые журналы. Модели с осиной талией, пухлыми губами и третьим размером груди заставляют рыдать миллионы неуверенных в себе женщин. Мы подвергаемся бомбардировке идеалами красоты 24/7! И мириться с этим удается немногим.

Наталья Липская, психолог:

В бодипозитиве что хорошо? Человек учится и знакомится с собственным телом, принимает себя таким, какой он есть. Первый шаг, чтобы что-либо с собой сделать и изменить, – это познакомиться с собой. Сказать, например: да, я такая. Я какая? Я худая, толстая, нормальная, у меня такие-то руки, такие-то ноги. И я так же, как и все остальные (разрекламированные маркетологами, пиаром, потому что так выгодно, так создано), а я не хочу соответствовать этим заданным стандартам. Я хочу быть такой, какая я есть.

Со временем бодипозитив стал обрастать разными течениями. Принять себя такой, какая есть, стали призывать и те, кто напрочь отказался от эпиляции, визажа и даже гигиены. Проповедники естественности объявили косметологию, пластику и фитнес вне закона. Противники радикального бодипозитива парируют: это не что иное, как оправдание собственной лени.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Часто там тоже есть психологическая причина. Или это защита от чего-то, или у женщины страх отношений. И пока она полная, она считает, что ей не надо знакомиться, или похудею – потом. Где-то психологически это защищает от того, чтобы тело не приобретало более стройные формы. И тогда она как будто обязана вступить в отношения. Есть еще много таких перекосов, почему тело именно такого формата. Можно разобраться, с радостью принять, можно убрать эти психологические причины, если они вам не нравятся, и вернуть себя в другое состояние. Но очень важно быть честными с собой в восприятии своей внешности. Иногда люди врут и играют в это. Это не совсем бодипозитив. Это защитная реакция ухода от проблем.

Несмотря на то, что тему бодипозитива муссируют в обществе ни один десяток лет, люди, которые покорили космос, напечатали на принтере сердце, укротили атомную энергетику, до сих пор не могут договориться – так худеть или нет. Как живут те, кто не вписывается в общепринятые бьюти-идеалы? Есть ли смысл спорить с природой и требует ли красота жертв на самом деле? Бодипозитив учит, как принять себя и полюбить свое тело. Представители движения выступают за этичное отношение к внешности – без буллинга, непрошеных советов, токсичных шуток. Закон гармонии гласит: все хорошо в меру.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Лишний вес с точки зрения врача и диетолога – это не про здоровье. Ожирение – это бич XXI века. И для нас, специалистов по питанию, бодипозитив имеет много напряжения и недоверия. Мы потом имеем дело с этими анализами, когда пациент кричит «помогите», а нужно было заниматься этим 10 лет назад.