«Возникает интерес к противоположному полу». Как говорить с ребёнком о любви и сексе?

Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы делились со своими мамами, кого вы любите в садике, школе? О подростковом возрасте я вообще молчу. В подростковом я точно маме не рассказывала, в кого влюблена.

Юлия Петрашко, мама подростка:

Это тяжело, потому что это очень личное. Ты боишься, это для тебя настолько бережно, я помню в подростковом. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это очень личное, пока ваша дочь не пришла и не сказала: «Это Саша, я от него беременна». Подскажите, какие есть приемы и рекомендации, как родителям обсудить с подростком, который как раз еще в переходном возрасте, тему любви, секса и первых интимных отношений?

Наталья Липская, психолог:

Первое гудение половых органов у детей возникает, как вы думаете во сколько?

Диана Тарусова, мама подростка:

В три года. Наталья Липская:

Нет, в шесть лет – это тот период, когда у них возникает интерес к противоположному полу, и начинают каким-то образом исследовать. Это первая история для родителей, когда можно мягко, не вдаваясь в подробности, ребенку на картинках о чем-то рассказать, потому что они точно к вам придут и спросят. Что делала я как мама? У меня есть анатомический атлас, я открывала ребенку картинку, доступную для его видения, и рассказывала. Дальше, когда наступает переходный возраст, важно, чтобы ребенок шел к родителю своего пола.