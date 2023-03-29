«Возникает интерес к противоположному полу». Как говорить с ребёнком о любви и сексе?
Маленькие детки – маленькие бедки. Эта расхожая фраза теряет свою актуальность в первую очередь с позиции ребенка. Якобы она обесценивает детские переживания и проблемы. Да и с позиции взрослого пословица неверна. Чем меньше твой ребенок, тем больше он требует свободного времени, ресурсов и внимания. Самый сложный период – это переход от маленького ребенка к большому. О том, так ли это и какие квесты устраивают нам дети в переходном возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы делились со своими мамами, кого вы любите в садике, школе? О подростковом возрасте я вообще молчу. В подростковом я точно маме не рассказывала, в кого влюблена.
Юлия Петрашко, мама подростка:
Это тяжело, потому что это очень личное. Ты боишься, это для тебя настолько бережно, я помню в подростковом.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это очень личное, пока ваша дочь не пришла и не сказала: «Это Саша, я от него беременна». Подскажите, какие есть приемы и рекомендации, как родителям обсудить с подростком, который как раз еще в переходном возрасте, тему любви, секса и первых интимных отношений?
Наталья Липская, психолог:
Первое гудение половых органов у детей возникает, как вы думаете во сколько?
Диана Тарусова, мама подростка:
В три года.
Наталья Липская:
Нет, в шесть лет – это тот период, когда у них возникает интерес к противоположному полу, и начинают каким-то образом исследовать. Это первая история для родителей, когда можно мягко, не вдаваясь в подробности, ребенку на картинках о чем-то рассказать, потому что они точно к вам придут и спросят. Что делала я как мама? У меня есть анатомический атлас, я открывала ребенку картинку, доступную для его видения, и рассказывала. Дальше, когда наступает переходный возраст, важно, чтобы ребенок шел к родителю своего пола.
Алеся Бортич, старается всегда находить точки соприкосновения со своими детьми:
Своего пола. Да, это важно.
Алеся Лакина:
Если нет отца?
Наталья Липская:
Если нет отца, тогда важно кого-то из значимого взрослого попросить.
Диана Тарусова:
Тогда нужно найти отца.
Наталья Надольская:
Наталья, я вам признаюсь честно, не смогла со своими детьми говорить на тему секса. Вы меня хоть убейте, но я не смогла. Я растерялась, потому что прямо не знала, как эти слова подобрать правильно. Просто для родителей рекомендацию, как эти слова ртом произносить?
Наталья Липская:
Минутка рекламы: приходите ко мне, присылайте детей на занятия. Мы все в рамках психосексологии, потому что у меня есть диплом для того, чтобы работать с детьми и подростками. Я сама проходила серьезное образование по психосексологии, не по техникам, а именно этому взаимодействию. Если родитель стесняется, лучше не говорить. Есть огромное количество сейчас передач, где грамотно, культурно в течение 7-15 минут дети могут про это узнать.
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