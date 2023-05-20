«Куда в твоём возрасте рожать?» Психолог рассказала, как ответить на неприятный вопрос
Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если кто-то неэтично шутит про возраст, например. Допустим, девушка 30 плюс, а ей говорят как-нибудь: когда рожать или а куда в твоем возрасте рожать, или когда замуж, или старородящая? Отпускают такие неприличные шуточки про возраст.
Наталья Липская, семейный психолог:
Как на это реагировать? Это нарушение ваших личных границ, унижение чести и достоинства, травля своего рода, буллинг, сексизм – что хотите.
Юлия Самусенко:
Если это так безобидно может сказать подружка? Сказать, что это буллинг, травля, уходи из моей квартиры?
Наталья Липская:
Это же такая красивая форма манипуляции. Так классно сказать: я же лучше тебя. Такая история как мы же, женщины, одеваемся для других женщин. Почему? Потому что мы хотим конкурировать.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
На самом деле, мне хочется уйти из студии, потому что я иногда так шучу над своим мужем. Он старше на 13 лет. Я ему говорю: «Ну что, пенсионер, пойдем завтракать».
Юлия Самусенко:
Вот так, Оля. Вот и выяснилось, что ты тоже отпускаешь такие злые шуточки. Так все-таки как реагировать? Остро нужно реагировать?
Наталья Липская:
Как вы хотите реагировать на это?
Юлия Самусенко:
Можно сказать: «Замолчи, не хочу я слышать это».
Наталья Липская:
Классно, и вас уже подцепили. Значит у вас может быть какая-то история.
Ольга Шерснева:
Проигнорировать?
Наталья Липская:
Нет, это не игнорирование. Тут наступает элементарная ситуация, в я-сообщение, если уходим: когда говорят о возрасте, мне это крайне неприятно. Я от этого расстраиваюсь, злюсь. Мне было бы приятнее так-то и так-то. Готовы ли вы меня в этом поддержать? Ведь вежливость – это наивысшая форма агрессии. Тогда вопрос, как вы умеете работать с этими возражениями. В рамках программы я вам таблетку точно не дам и не скажу, что если вы все так будете поступать, то у вас будет счастье.
Юлия Самусенко:
Человек получит желаемое, если мы скажем как-то так мягко: «Мне не очень приятно, когда говорят о возрасте». Он: «Да, класс!»
Наталья Липская:
Если вы скажете с завлекалочкой: «Мне не очень приятно, когда говорят о возрасте» – это что? Или если вы скажете действительно из того состояния вашего настоящего, когда вам неприятно через я-сообщение. Мы не знаем, кто напротив нас и каким образом он привык взаимодействовать. Чаще всего в этой истории люди теряются, когда мы открыты и действуем каким-то нестандартным образом. Когда мы не сворачиваемся, заявляем о своих чувствах, говорим о том, что нам не нравится. В 30 лет учиться этому поздно. Это история из семьи.
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