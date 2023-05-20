«Куда в твоём возрасте рожать?» Психолог рассказала, как ответить на неприятный вопрос

Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Если кто-то неэтично шутит про возраст, например. Допустим, девушка 30 плюс, а ей говорят как-нибудь: когда рожать или а куда в твоем возрасте рожать, или когда замуж, или старородящая? Отпускают такие неприличные шуточки про возраст.

Наталья Липская, семейный психолог:

Как на это реагировать? Это нарушение ваших личных границ, унижение чести и достоинства, травля своего рода, буллинг, сексизм – что хотите. Юлия Самусенко:

Если это так безобидно может сказать подружка? Сказать, что это буллинг, травля, уходи из моей квартиры? Наталья Липская:

Это же такая красивая форма манипуляции. Так классно сказать: я же лучше тебя. Такая история как мы же, женщины, одеваемся для других женщин. Почему? Потому что мы хотим конкурировать.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

На самом деле, мне хочется уйти из студии, потому что я иногда так шучу над своим мужем. Он старше на 13 лет. Я ему говорю: «Ну что, пенсионер, пойдем завтракать». Юлия Самусенко:

Вот так, Оля. Вот и выяснилось, что ты тоже отпускаешь такие злые шуточки. Так все-таки как реагировать? Остро нужно реагировать? Наталья Липская:

Как вы хотите реагировать на это? Юлия Самусенко:

Можно сказать: «Замолчи, не хочу я слышать это». Наталья Липская:

Классно, и вас уже подцепили. Значит у вас может быть какая-то история. Ольга Шерснева:

Проигнорировать?