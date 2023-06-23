«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Протестующие с бургерами в руках жгли книги известных диетологов с одной лишь целью – привлечь внимание к проблеме дискриминации полных людей. Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Надежда Рябова, диетолог, кандидат медицинских наук:

Если в основе бодипозитива критерий здоровья, тогда это вполне позитивно, а если в основе бодипозитива жесткие критерии красоты, научно никак не обоснованные, непонятно кем придуманные, тогда это негатив.

За право быть собой женщины сражались не одно столетие. Со временем девиз «красота требует жертв» перерос в бунт против корсетов, белладонны, радиоактивной косметики и прочих бьюти-извращений. И когда, казалось бы, мир освободился от навязанных стереотипов красоты, наступила эра медиаиндустрии и женщины вновь оказались в водовороте трендов и оценивающих взглядов.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Бодипозитив – это крик женщин, отчаявшихся похудеть. Вырастая в возраст 30+, 40+, все время вынуждены соответствовать. Голоса в голове наших родителей постоянно звенят: как нужно, как правильно. Поэтому эта инстаграмная депрессия – соцсети, навязанные стандарты красоты – на наше бессознательное так «классно» влияет, продавая нам антицеллюлитные крема, услуги косметолога, фитнес-тренировки.

Телевидение. С момента его появления мировые стандарты красоты диктуют актрисы и супермодели. И если секс-символом 1950-х была известная вполне пышными формами Мерилин Монро, ей на смену пришла сперва одержимая аэробикой Джейн Фонда, потом, в 1990-х – эктоморфная Клаудия Шифер, а в 2000-х – высокая и подтянутая Анджелина Джоли.

Чем дальше, тем больше эталоны женской красоты отличались от внешнего вида реальных женщин. Идеалы становились все более недостижимыми, а их реклама – все более навязчивой. В какой-то момент быть просто стройной стало недостаточно. Всегда можно было найти у себя какое-то несовершенство. Именно по этой причине начинают цвести пышным цветом расстройства пищевого поведения: анорексия и булимия.

Надежда Рябова:

Что такое нормальный, здоровый вес? Это тот вес, который устраивает человека, во-первых, психологически, во-вторых, физиологически, то есть параметры здоровья в норме (жировой, углеводный обмен) и человек достаточно физически активен. Даже если мы будем считать идеальную массу тела по формулам или использовать специальные таблицы, то это не всегда нормальный вес для конкретного человека.

В середине 1990-х число девушек, которые ненавидели свое тело и были далеки от моделей с обложек глянцевых журналов, достигло пика. Тогда же психотерапевт Элизабет Скотт и ее подруга Конни Собчак, чья сестра умерла от булимии, возобновили движение «Бодипозитив». Слоган «Мое тело – мое дело» подхватили миллионы. Мир объявил войну «худому глянцу».

Наталья Липская, психолог:

Тогда возникла история, как помочь женщинам и девочкам с нестандартной внешностью принять себя, научиться принимать себя, относиться к себе по-доброму. Такой была изначальная история с бодипозитивом. Идеология бодипозитива гласила: люби и принимай свое тело и тело других людей таким, какое оно есть. Ваша фигура не обязана соответствовать чьим-то идеалам и представлениям, оно прекрасно такое, какое есть. Многое из того, чего раньше стеснялись, стало нормой.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

В обществе, конечно, есть стандарты, которые несут как популярные, как идеальные. И это может загнать многих людей в психологические проблемы непринятия себя, если он не соответствует этим стандартам. В обществе больше думают, что это про то, что очень полный человек, но я знаю много, когда люди слишком худые и тоже не могут себя принять. Когда есть какие-то шрамы, когда рост слишком маленький или большой, чего человек вообще не может поменять в своей жизни. И тогда очень важно принять свою особенность как уникальную, нормальную, с позитивным отношением к этому. Следовательно, и других так воспринимать.

Тренд на бодипозитив была вынуждена подхватить и индустрия красоты. Отретушированные донельзя модели на обложках глянца стали чуть ли не моветоном. Одна за одной актрисы и певицы выкладывали на всеобщее обозрение себя настоящих: с прыщиками, растяжками, морщинами, отеками и целлюлитом. Культ фотошопа рухнул. Миллионы женщин увидели, что скрывается за этой псевдокрасотой и осознали – идеалов нет.

Анна Бедрицкая:

Социально навязанные стандарты о красоте транслируются с помощью социальных сетей, интернета, в частности такой посадочной продающей площадки Instagram. Хочется прокричать: лица, которые есть в Instagram, не имеют отношения к действительности. Люди в жизни так не выглядят. Смотря на такую женщину, вы начинаете автоматически себя с ней сравнивать, это происходит бессознательно. Падает настроение, возникает чувство вины, стыда и так далее.

Идея того, что равноправие должно быть всех размеров, поддержала и fashion-индустрия. В ряды стройных, если не сказать тощих, моделей внезапно вклинились девушки с более округлыми формами. Подиум преклонился перед плюс-сайз. Дизайнеры взялись за большие размеры, а модные дома наперебой приглашали нестандартных манекенщиц продвигать их бренды.

Небритые подмышки снова в тренде. Кого-то возмущает излишняя волосатость, а кто-то аплодирует новому поколению звезд, которые отказались от эпиляции. А ведь им было у кого этому поучиться. Одной из первых, кто появился в кадре с небритыми подмышками, была обворожительная Софи Лорен.

Наталья Липская:

Еще до того, как официально возникло течение бодипозитива, ей казалось: а я не буду брить подмышки, мне так нравится, я себя принимаю. И она же была лицом многих известных брендов. Известным брендам пришлось согласиться с тем, что ей так нравится, ей так комфортно. Та, кто поддерживала женщин очень разного телосложения и учила женщин до всех психотерапевтов и психологов такому заботливому, красивому отношению к себе.