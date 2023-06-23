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«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой

23 июня 2023 16:16
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1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Протестующие с бургерами в руках жгли книги известных диетологов с одной лишь целью – привлечь внимание к проблеме дискриминации полных людей. Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-1

Надежда Рябова, диетолог, кандидат медицинских наук:
Если в основе бодипозитива критерий здоровья, тогда это вполне позитивно, а если в основе бодипозитива жесткие критерии красоты, научно никак не обоснованные, непонятно кем придуманные, тогда это негатив.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-4

За право быть собой женщины сражались не одно столетие. Со временем девиз «красота требует жертв» перерос в бунт против корсетов, белладонны, радиоактивной косметики и прочих бьюти-извращений. И когда, казалось бы, мир освободился от навязанных стереотипов красоты, наступила эра медиаиндустрии и женщины вновь оказались в водовороте трендов и оценивающих взглядов.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-7

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:
Бодипозитив – это крик женщин, отчаявшихся похудеть. Вырастая в возраст 30+, 40+, все время вынуждены соответствовать. Голоса в голове наших родителей постоянно звенят: как нужно, как правильно. Поэтому эта инстаграмная депрессия – соцсети, навязанные стандарты красоты – на наше бессознательное так «классно» влияет, продавая нам антицеллюлитные крема, услуги косметолога, фитнес-тренировки.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-10

Телевидение. С момента его появления мировые стандарты красоты диктуют актрисы и супермодели. И если секс-символом 1950-х была известная вполне пышными формами Мерилин Монро, ей на смену пришла сперва одержимая аэробикой Джейн Фонда, потом, в 1990-х – эктоморфная Клаудия Шифер, а в 2000-х – высокая и подтянутая Анджелина Джоли.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-13

Чем дальше, тем больше эталоны женской красоты отличались от внешнего вида реальных женщин. Идеалы становились все более недостижимыми, а их реклама – все более навязчивой. В какой-то момент быть просто стройной стало недостаточно. Всегда можно было найти у себя какое-то несовершенство. Именно по этой причине начинают цвести пышным цветом расстройства пищевого поведения: анорексия и булимия.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-16

Надежда Рябова:
Что такое нормальный, здоровый вес? Это тот вес, который устраивает человека, во-первых, психологически, во-вторых, физиологически, то есть параметры здоровья в норме (жировой, углеводный обмен) и человек достаточно физически активен. Даже если мы будем считать идеальную массу тела по формулам или использовать специальные таблицы, то это не всегда нормальный вес для конкретного человека.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-19

В середине 1990-х число девушек, которые ненавидели свое тело и были далеки от моделей с обложек глянцевых журналов, достигло пика. Тогда же психотерапевт Элизабет Скотт и ее подруга Конни Собчак, чья сестра умерла от булимии, возобновили движение «Бодипозитив». Слоган «Мое тело – мое дело» подхватили миллионы. Мир объявил войну «худому глянцу».

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-22

Наталья Липская, психолог:
Тогда возникла история, как помочь женщинам и девочкам с нестандартной внешностью принять себя, научиться принимать себя, относиться к себе по-доброму. Такой была изначальная история с бодипозитивом.

Идеология бодипозитива гласила: люби и принимай свое тело и тело других людей таким, какое оно есть. Ваша фигура не обязана соответствовать чьим-то идеалам и представлениям, оно прекрасно такое, какое есть. Многое из того, чего раньше стеснялись, стало нормой.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-25

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
В обществе, конечно, есть стандарты, которые несут как популярные, как идеальные. И это может загнать многих людей в психологические проблемы непринятия себя, если он не соответствует этим стандартам. В обществе больше думают, что это про то, что очень полный человек, но я знаю много, когда люди слишком худые и тоже не могут себя принять. Когда есть какие-то шрамы, когда рост слишком маленький или большой, чего человек вообще не может поменять в своей жизни. И тогда очень важно принять свою особенность как уникальную, нормальную, с позитивным отношением к этому. Следовательно, и других так воспринимать.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-28

Тренд на бодипозитив была вынуждена подхватить и индустрия красоты. Отретушированные донельзя модели на обложках глянца стали чуть ли не моветоном. Одна за одной актрисы и певицы выкладывали на всеобщее обозрение себя настоящих: с прыщиками, растяжками, морщинами, отеками и целлюлитом. Культ фотошопа рухнул. Миллионы женщин увидели, что скрывается за этой псевдокрасотой и осознали – идеалов нет.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-31

Анна Бедрицкая:
Социально навязанные стандарты о красоте транслируются с помощью социальных сетей, интернета, в частности такой посадочной продающей площадки Instagram. Хочется прокричать: лица, которые есть в Instagram, не имеют отношения к действительности. Люди в жизни так не выглядят. Смотря на такую женщину, вы начинаете автоматически себя с ней сравнивать, это происходит бессознательно. Падает настроение, возникает чувство вины, стыда и так далее.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-34

Идея того, что равноправие должно быть всех размеров, поддержала и fashion-индустрия. В ряды стройных, если не сказать тощих, моделей внезапно вклинились девушки с более округлыми формами. Подиум преклонился перед плюс-сайз. Дизайнеры взялись за большие размеры, а модные дома наперебой приглашали нестандартных манекенщиц продвигать их бренды.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-37

Небритые подмышки снова в тренде. Кого-то возмущает излишняя волосатость, а кто-то аплодирует новому поколению звезд, которые отказались от эпиляции. А ведь им было у кого этому поучиться. Одной из первых, кто появился в кадре с небритыми подмышками, была обворожительная Софи Лорен.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-40

Наталья Липская:
Еще до того, как официально возникло течение бодипозитива, ей казалось: а я не буду брить подмышки, мне так нравится, я себя принимаю. И она же была лицом многих известных брендов. Известным брендам пришлось согласиться с тем, что ей так нравится, ей так комфортно. Та, кто поддерживала женщин очень разного телосложения и учила женщин до всех психотерапевтов и психологов такому заботливому, красивому отношению к себе.

«Моё тело – моё дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой-43

Нужно сказать, что долгое время волосы на теле женщин никого не интересовали, но все изменилось в 1905 году, когда на рынке появились первые женские бритвы. А чтобы убедить покупательниц приобретать свой продукт, производитель запустил рекламу, в которой волосы на теле обозначились как «деликатная проблема», от которой «ухоженной женщине» нужно избавиться. Так, компания сперва создала проблему, а потом  придумала ей решение.

# Красота # общество # Надежда Рябова # Анна Бедрицкая # Наталья Липская # Наталья Евтихова # Фотофакт

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