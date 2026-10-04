Новости по тегу #Наталья Глинская

«Очень большое количество детей получают инклюзивное образование. Они имеют возможность жить и воспитываться в своих семьях и обучаться по месту жительства», – рассказала гостья программы.
«Сейчас у нас в школе живет 23 ребенка с особенностями. Это их дом, никогда не говорю, что это сироты. Это просто дети, для которых интернат – это их родной дом».
«Практически все информационные технологии у нас присутствуют в образовательном процессе».
«Сейчас вы видите, что наше общество становится более толерантно. Мы уже готовы принимать этих детей. Мы их принимаем».
«Наши ребята обеспечены всем необходимым».
«Если говорить о последних Паралимпиадах, вспомните Токио, единственный призер – это наша выпускница Елизавета Петренко».
«Каждый ребенок у нас успешен по отношению сам к себе. Никогда не сравниваю детей».
Смотрите новый выпуск 19 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».
Громкий смех, улыбки, много сюрпризов и новогодних подарков. День воспитанников Молодечненского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации начался с праздничного утренника.
В его работе приняли участие члены Совета Республики во главе с председателем. Два дня сенаторы работали во Дворце Республики, однако программа не ограничилась только официальной повесткой.
Сегодняшняя телефонная линия стала своеобразным срезом мнений в преддверии уже традиционного форума «Счастливая семья – сильное государство».
Сенаторам предстоит рассмотреть целый блок законопроектов, которые направлены на сохранение природных богатств.
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