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Новости по тегу #Наталья Глинская

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской
04 октября 2026 13:55

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской

25 лет работает с особенными детьми и никогда не хотела сменить профессию! Большой разговор с Натальей Глинской
19 июля 2026 07:58

25 лет работает с особенными детьми и никогда не хотела сменить профессию! Большой разговор с Натальей Глинской

«Оборудование очень дорогое». Какие технологии используются для обучения особенных детей?
19 июля 2026 07:40

«Оборудование очень дорогое». Какие технологии используются для обучения особенных детей?

Обучают даже слепоглухих! Глинская рассказала, на каком уровне Беларусь по заботе об особенных детях
19 июля 2026 07:35

Обучают даже слепоглухих! Глинская рассказала, на каком уровне Беларусь по заботе об особенных детях

Как финансируются учреждения для особенных детей? Наталья Глинская рассказала о помощи государства
19 июля 2026 07:30

Как финансируются учреждения для особенных детей? Наталья Глинская рассказала о помощи государства

Наталья Глинская: 17 выпускников Молодечненской школы-интерната – призеры Паралимпийских игр
19 июля 2026 07:20

Наталья Глинская: 17 выпускников Молодечненской школы-интерната – призеры Паралимпийских игр

Глинская: Беларусь – единственная на постсоветском пространстве, где есть товарищества инвалидов по зрению
19 июля 2026 07:15

Глинская: Беларусь – единственная на постсоветском пространстве, где есть товарищества инвалидов по зрению

Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»
13 июля 2026 19:16

Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»

Для каждого нашёлся номер по интересам – побывали на новогоднем празднике для особенных детей
31 декабря 2025 11:20

Для каждого нашёлся номер по интересам – побывали на новогоднем празднике для особенных детей

Настало время конкретных дел! Как прошло 2-е заседание VII ВНС – пообщались с делегатами
21 декабря 2025 14:52

Настало время конкретных дел! Как прошло 2-е заседание VII ВНС – пообщались с делегатами

Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики
08 октября 2025 19:09

Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики

Новый законотворческий сезон – 16 сентября начала работу четвертая сессия Совета Республики VIII созыва
16 сентября 2025 17:15

Новый законотворческий сезон – 16 сентября начала работу четвертая сессия Совета Республики VIII созыва