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«Оборудование очень дорогое». Какие технологии используются для обучения особенных детей?

19 июля 2026 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Глинская. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие новые технологии у вас используются в обучении? 

«Оборудование очень дорогое». Какие технологии используются для обучения особенных детей?-2

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Практически все информационные технологии у нас присутствуют в образовательном процессе. Это озвученные учебники, Брайлевский дисплей. Вся информация, которую мы с вами считываем глазами, незрячему ребенку передается на клавиатуру. Это специальное оборудование, все очень дорогостоящее, потому что оно тиражируется очень маленькими партиями. Это мелкосерийное производство, поэтому очень дорого. 

Александр Осенко:
У вас есть своя библиотека? 

Наталья Глинская:
Есть, конечно. У нас очень большая библиотека. У нас и книги обычные, и печатные книги увеличенным шрифтом, и шрифт Брайля. Для шрифта Брайля у нас специальное книгохранилище, потому что требуются определенные условия – это и влажность, и температура, энерголептические условия. Книги очень большие. «На ростанях», по-моему, 12 томов шрифта Брайля. Площади нужны большие для того, чтобы сохранять правильно эти учебники, книги. Мы являемся областным ресурсным центром. У нас имеют возможность получать все учебники незрячие дети, если они обучаются в общеобразовательных школах. Сейчас Слуцк, Борисов, Солигорск используют наши учебники. Потом они заканчивают учебный год и возвращают их к нам. 

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# Интервью # Александр Осенко # Наталья Глинская

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