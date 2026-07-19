«Оборудование очень дорогое». Какие технологии используются для обучения особенных детей?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Глинская.

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Практически все информационные технологии у нас присутствуют в образовательном процессе. Это озвученные учебники, Брайлевский дисплей. Вся информация, которую мы с вами считываем глазами, незрячему ребенку передается на клавиатуру. Это специальное оборудование, все очень дорогостоящее, потому что оно тиражируется очень маленькими партиями. Это мелкосерийное производство, поэтому очень дорого.

Александр Осенко:

У вас есть своя библиотека?

Наталья Глинская:

Есть, конечно. У нас очень большая библиотека. У нас и книги обычные, и печатные книги увеличенным шрифтом, и шрифт Брайля. Для шрифта Брайля у нас специальное книгохранилище, потому что требуются определенные условия – это и влажность, и температура, энерголептические условия. Книги очень большие. «На ростанях», по-моему, 12 томов шрифта Брайля. Площади нужны большие для того, чтобы сохранять правильно эти учебники, книги. Мы являемся областным ресурсным центром. У нас имеют возможность получать все учебники незрячие дети, если они обучаются в общеобразовательных школах. Сейчас Слуцк, Борисов, Солигорск используют наши учебники. Потом они заканчивают учебный год и возвращают их к нам.